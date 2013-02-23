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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۰۸

قنبرزاده خبر داد:

آغاز جشنواره چهل و دوم رشد در اسلامشهر

آغاز جشنواره چهل و دوم رشد در اسلامشهر

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش اسلامشهر از آغاز چهل و دومین جشنواره فیلم رشد و یازدهمین جشنواره بین المللی دانش آموزان فیلم ساز در سینما فجر این شهرستان خبر داد.

محمود قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز این جشنواره اظهار داشت: تولید آثار سینمایی یکی از مهمترین رویکردهای آموزشی در قرن حاضر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون به برکت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی زمینه های فعالیت دانش آموزان و چهره های جدید برای ساخت و تولید آثار سینمایی در حوزه آموزش فراهم است، از دانش آموزان و معلمان خواست تا در این زمینه تلاشهای بیشتری داشته باشند.

این مسئول با بیان اینکه در اين جشنواره 295 فيلم با يكديگر به رقابت مي پردازند، حضور 42 كشور با ارائه فيلم، مستند و انيميشن را یکی از نقاط برجسته جشنواره دانست و اضافه کرد: باید از فرصت ایجاد شده به نفع تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

قنبرزاده اضافه کرد: آموزش و پرورش اسلامشهر از دانش آموزانی که بخواهند فیلم آموزشی و مرتبط با محتواهای درسی بسازند حمایت خواهد کرد.

امروز چهار فیلم برای دختران دانش آموز مقطع ابتدایی در سینما فجر اسلامشهر اکران شد که بیش از دو هزار دانش آموز به همراه معلمان به تماشای آن نشتسند.

کد مطلب 2004673

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