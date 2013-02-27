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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

فیروزی:

نفت نباید در این شرایط مقابل فولاد قرار می گرفت/ بازی هجومی ارائه می دهیم

نفت نباید در این شرایط مقابل فولاد قرار می گرفت/ بازی هجومی ارائه می دهیم

اهواز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: نفت و فولاد نباید در این شرایط سخت لیگ برتر روبه روی هم قرار می گرفتند.

علیرضا فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم خوزستان می خواهند فولاد برای گرفتن سهمیه آسیا سه امتیاز این بازی را بگیرد و از طرف دیگر دوست دارند نفت در لیگ برتر بماند و دربی در این شرایط بسیار سخت خواهد بود.

وی تصریح کرد: هر دو تیم نیاز مبرمی به برد و سه امتیاز بازی دارند. هدفمان این است که آموزش دهنده های خوبی باشیم و با نمایش یک بازی حرفه ای و جوانمردنه، این دیدار یک کلاس خوب برای جوان ترها شود.

فیروزی عنوان کرد: برای این بازی تمرینات خوبی انجام داده ایم و به جز حسین کعبی که سه اخطاره است و ممبینی که توسط باشگاه محروم شده همه بازیکنان اصلی مان حضور دارند.

سرمربی طلایی پوشان آبادان ادامه داد: قصد داریم تاکیتیکهایی را که تمرین کرده ایم مقابل فولاد عملی کنیم و سه امتیاز بازی را بگیریم و این بازی را به پلی برای بهتر کردن وضعیت تیم تبدیل کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه هر دو تیم نیاز به برد دارند، بازی بسته نخواهد بود و هر دو تیم بازی هجومی به نمایش می گذارند.

فیروزی ادامه داد: با توجه به قابلیت مناسب بازیکنان نفت در حمله یک بازی هجومی ارائه می دهیم و تمام سعی مان را می کنیم که دربی را به سود خود تمام کنیم.

وی درباره محرومیت موقت علی ممبینی پس از بازی با استقلال تهران اظهار کرد: هر بازیکنی دوست دارد مقابل استقلال و پرسپولیس در آزادی بازی کند. بعد از باخت مقابل استقلال همه بازیکنان ناراحت بودند. ممبینی یکی از بازیکنان خوب و با اخلاق تیم نفت است. اما باید کنترلش را حفظ می کرد و مربی تیم را ناراحت نمی کرد.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت درباره آنژیوگرافی صورت گرفته روی قلبش بیان کرد: دکتر مجوز نشستن روی نیمکت را داده است و از این بابت مشکلی ندارد. یکی از رگ های فرعی گرفته که با استفاده از دارو درمان می شود.

کد مطلب 2007791

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