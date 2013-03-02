گیتی پسند قهرمان لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این دیدار که در سالن شش هزار نفره پورشریفی تبریز برگزار می شد، تیم گیتی پسند اصفهان موفق به پیروزی 5 بر 3 در برابر تیم میزبان شد و به عنوان قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور دست یافت.

این دیدار که در هفته پایانی در جریان بود، با استقبال تماشاگران تبریزی و اصفهانی برگزار شد.

در این دیدار که تا ثانیه های پایانی با برتری 5 بر 1 تیم گیتی پسند در جریان بود اما شهرداری تبریز در ثانیه های آخر بازی دو گل به ثمر رساند تا شکست خود را کم رنگ تر کند.

این قهرمانی در شرایطی در تبریز رقم خورد که صبای قم بازی را با نتیجه 6 بر 3 به حریف خود شهید منصوری واگذار کرد.

پس از پایان این دیدار تماشاگران و بازیکنان اصفهانی این قهرمانی را در تبریز جشن گرفتند.