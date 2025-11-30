پیروزی و تساوی حاصل تلاش نمایندگان فوتسال هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فولاد هرمزگان در این هفته میزبان گیتیپسند اصفهان بود.
این دیدار با تساوی سه بر سه پایان یافت تا فولادیها یقه صدرنشین لیگ را در بندرعباس بگیرند و یک امتیاز ارزشمند کسب کنند.
نوید آذری (دو گل) و بهزاد عظیمی گلهای فولاد را در این مسابقه به ثمر رساندند.
فولاد هرمزگان با این تساوی ۲۱ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل پایینتر از تیم پالایش نفت اصفهان در رده نهم جدول قرار گرفت.
دیگر نماینده هرمزگان پالایش نفت بندرعباس در اصفهان میهمان پالایش نفت این شهر بود و توانست با گلهای بازیار، صدیقزاده و فرزانیان با نتیجه سه بر یک میزبان خود را شکست دهد.
پالایش نفت بندرعباس با این پیروزی ۲۴ امتیازی شد و در رده ششم جدول لیگ برتر فوتسال قرار گرفت.
گفتنی است، دو نماینده فوتسال هرمزگان هفته آینده چهاردهم آذرماه در سالن فجر بندرعباس روبهروی یکدیگر قرار خواهند گرفت و دربی هرمزگان را برگزار میکنند.
نظر شما