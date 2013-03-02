به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در ديدار با شهرداران محله هاي گناوه اظهار داشت: شهرداران محله در تصمیم گیری ها و برنامه ريزي هاي شهرداري گناوه براي ساختن گناوه اي آباد و زيبا نقش سازنده و بسيار مهمي ايفا مي كنند و در واقع پل ارتباطي شهردار و شهروندان به حساب مي آيند.

شهردار بندر گناوه گفت: به معاونین و مسئولان واحدهای مختلف شهرداری توصیه شده است که درخواست های شما را در اولویت برنامه های خود قرار دهند تا بتوانیم به همه محلات شهر خدمت رسانی مناسبی انجام دهیم.

محمدي با اشاره به برخی از فعالیتهای صورت گرفته در دوره مدیریتی جدید افزود: در این مدت با وجود مشکلات مالی کوشیده ایم تا خدمت رسانی به شهروندان عزیز برای لحظه ای هم متوقف نشود.

وي با اشاره به برخي اقدامات صورت گرفته بيان داشت: بهسازی خیابان‌ها، کاشت انواع گل و نهال و گسترش فضای سبز شهری، پاکسازی معابر، جمع آوری زباله ها و نخاله‌ها و گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در اين مدت توسط شهرداري است.

محمدي ادامه داد: همه واحدهای فعال در ساختمان اداری شهرداری و سایر واحدهای مستقر در سطح شهر در تلاش هستند تا رضایت خاطر همشهریان گرامی را فراهم آورند.

وی تاكيد كرد: با توجه به نزدیکی ایام نوروز خواستار همکاری بیشتر مردم با شهرداری و ارائه راهکار توسط شما شهرداران محله هاي شهر گناوه براي گسترش خدمات به همشهریان هستيم.

شهردار بندر گناوه در پايان گفت: امیدواریم با حضور گسترده شهروندان مسوولیت پذیر بتوانیم برنامه پاکسازی روزانه ساحل که هر روز از ساعت هشت صبح آغاز می شود را با موفقیت به اجرا بگذاریم.

معاون فرهنگی هنري شهرداری گناوه نیز در اين نشست با قدردانی از زحمات یک ساله شهرداران محله برای خدمت رسانی مناسب و یکسان به شهروندان گفت: حضور چشمگیر شما در پاکسازی ساحل، کاشت نهال و سایر برنامه‌های فرهنگی شهرداری، نشان از مسوولیت پذیری شما دارد.

روح الله ملک زاده در ادامه خواستار همکاری بیشتر شهرداران محله برای بهبود خدمات در ایام نوروز شد.

در این دیدار جمعی از شهرداران محله نیز با قدردانی از گسترش فعالیت های شهرداری در دوره مدیریتی جدید به بیان برخی مشکلات شهر و ارائه دیدگاه های خود برای حل آن ها شدند.