محکومیت انفجار تروریستی در کراچی از سوی وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه در بيانيه خود اينگونه اقدامات تروريستي را در راستاي پیروی از سیاست تفرقه افکنانه دشمنان ملت مسلمان و منافع پاکستان دانست و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم از سوي دولت و شخصيتهاي ديني پاكستان برای پيشگيري و جلوگیری از تكرار چنين حوادثي تأكيد كرد.
وزرات امور خارجه كشورمان در اين بيانيه با يادآوري تعهد و مسئوليت همه كشورها، جامعه جهاني را به جديت در امر مبارزه فراگير با پديده تروريسم كه تهديدي براي همه ملت ها مي باشد فراخواند.
وزارت امور خارجه كشورمان انفجارات ترویستی شب گذشته در منطقه شيعه نشين شهر کراچی پاکستان را به شدت محکوم کرد و ضمن اعلام تأثر شديد ملت و مقامات جمهوري اسلامي ايران، با دولت و مردم پاکستان بویژه خانواده قربانیان این اقدام تروریستی ابراز همدردی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه در بيانيه خود اينگونه اقدامات تروريستي را در راستاي پیروی از سیاست تفرقه افکنانه دشمنان ملت مسلمان و منافع پاکستان دانست و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم از سوي دولت و شخصيتهاي ديني پاكستان برای پيشگيري و جلوگیری از تكرار چنين حوادثي تأكيد كرد.
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