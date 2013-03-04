محکومیت انفجار تروریستی در کراچی از سوی وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه در بيانيه خود اينگونه اقدامات تروريستي را در راستاي پیروی از سیاست تفرقه افکنانه دشمنان ملت مسلمان و منافع پاکستان دانست و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم از سوي دولت و شخصيتهاي ديني پاكستان برای پيشگيري و جلوگیری از تكرار چنين حوادثي تأكيد كرد.



وزرات امور خارجه كشورمان در اين بيانيه با يادآوري تعهد و مسئوليت همه كشورها، جامعه جهاني را به جديت در امر مبارزه فراگير با پديده تروريسم كه تهديدي براي همه ملت ها مي باشد فراخواند.