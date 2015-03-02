علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر میزان امانت گیری کتاب در خراسان شمالی سالانه به یک میلیون جلد کتاب رسیده است، افزود: شاخص امانت گیری کتاب در خراسان شمالی در سنوات گذشته تنها ۳۰۰ هزار جلد در سال بوده است.

وی اضافه کرد: صرفاً طی ۱۰ ماه امسال ۷۵۸ هزار جلد کتاب در استان به امانت گرفته شده است که از این تعداد ۵۱۰ هزار جلد کتاب در بیرون از کتابخانه مطالعه شده و ۲۴۸ هزار جلد کتاب نیز در داخل کتابخانه‌ها مطالعه و استفاده شده است.

مدیر کل کتابخانه‌های خراسان شمالی با اشاره به شاخص‌های امانت کتاب در کشور افزود: بر اساس آمار به ازای هر هزار نفر در کشور ۴۷.۵۳ جلد کتاب به امانت برده شده است.

وی افزود: شاخص امانت گیری کتاب در خراسان شمالی به ازای هر هزار نفر ۳۱.۸۷ جلد کتاب می‌رسد که نشان از جایگاه خراسان شمالی در امانت گیری کتاب در مقایسه با میانگین کشوری دارد.

رحیمی اضافه کرد: با انجام اقدامات فرهنگی و فرهنگ سازی در زمینه کتاب و کتابخوانی، میزان امانت گیری کتاب و جایگاه خراسان شمالی در کشور در این زمینه در حال رشد است.

وی با اشاره به نقش مهم کتاب و کتابخوانی را در ارتقای فرهنگ جامعه، اظهار داشت: ترویج کتابخوانی باید با عشق، علاقه و ذوق همراه بوده تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

رحیمی با بیان این که به طور حتم نقش مطالعه کتاب در رشد و بالنگی انسان ها و جامعه اجتناب ناپذیر است، گفت: گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه باعث گسترش و ارتقا فرهنگ اجتماعی و علمی جامعه می شود.