به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو امروز در جشنواره تقدیر از خبرنگاران برتر آموزش عالی با تقدیر و تشکر از خبرنگاران این حوزه به طرح چند پیشنهاد پرداخت و گفت: برای خبرنگاران چند اقدام باید صورت گیرد. نخست اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی از ظرفیت استادان پیشکسوت روزنامه نگاری برای تدریس به خبرنگاران جوان بهره گیرد.

وی ادامه داد: در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا لازم است رشته محل های خبرنگاری افزایش یابد.

دانشجو در خصوص دانشجویان بورسیه نیز گفت: به زودی دستگاه های اجرایی و مراکز خصوصی ابلاغ می شود که براساس این آئین نامه دستگاه های اجرایی هم می توانند نیروهای خود را برای بورسیه اعلام کنند و بعد نیروها در همان دستگاه ها بورسیه شوند. یکی از این جایگاه ها خبرگزاری است که خبرنگاران را می تواند بورسیه کند.

وی همچنین در خصوص تغییر ساختار روابط عمومی دانشگاه ها اظهار داشت: جایگاه روابط عمومی ها در ساختار جدید ارتقاء می یابد، روابط عمومی ها زیر نظر رئیس دانشگاه و به عنوان مشاور ریاست به زودی فعالیتشان را از سر می گیرند.

وزیر علوم همچنین به دانشگاه ها توصیه کرد که واقعیات را منعکس کنند، اغراق نکنند، از فردی یا عملی که اشتباه است دفاع نکنند زیرا اعتماد مردم خدشه دار می شود و اگر هم اشتباه کرده اند، عذرخواهی کنند.

وی همچنین خطاب به خبرنگاران گفت: در زمینه ای که تخصص ندارند ورود نیابند، اما خیلی مهم است که شأن و جایگاه نظارتی خبرنگار و رسانه حفظ شود و با همین حفظ شأن به نقد و طرح دیدگاه ها به طوریکه امید به آینده را در جامعه افزایش دهد، بپردازد.