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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

عرضه 3200 تن سیب و پرتقال در طرح تنظیم بازار

عرضه 3200 تن سیب و پرتقال در طرح تنظیم بازار

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار با اعلام اینکه میوه طرح تنظیم بازار در 189 میدان میوه و تره بار و 17 جایگاه موقت محصولات نوروزی توزیع می شود گفت: برای عید امسال 3200 تن پرتقال و سیب با نرخ مصوب عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی ضمن اشاره به افزایش تقاضای میوه در بازار شب عید گفت: در آستانه سال جدید که  تقاضای برخی از محصولات به خصوص سیب و پرتقال به شدت افزایش می یابد ، سازمان میادین میوه و تره بار با هماهنگی سازمان صنعت ، معدن و تجارت جهت رفاه حال شهروندان ، کمک به اقتصاد خانوار و تأثیر گذاری در ثبات و کاهش نرخ ها در سطح شهر اقدام به عرضه این محصولات در حجم وسیعی در میادین و بازارها در قالب طرح تنظیم بازار کرده است.

صفایی افزود: میزان عرضه کلی سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار در سال گذشته 820 تن بود ولی در سال جاری 3200 تن در نظر گرفته شده است که این سهمیه اختصاص یافته 9/3 برابر میزان عرضه سیب و پرتقال در طرح تنظیم بازار نسبت به سال قبل است.

مدیر عامل سازمان میادین خاطرنشان کرد: در طرح تنظیم بازار امسال 1900 تن پرتقال و 1300 تن سیب توزیع  می شود که قیمت پرتقال و سیب در میادین و بازارهای میوه و تره بار بطور متوسط بین 28 تا 42% پایین تر از قیمت سطح شهر است. این قیمت ها برای هر کیلوگرم  پرتقال 1500 تومان و برای هر کیلوگرم  سیب 1600 تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این راستا علاوه بر طرح تنظیم بازار ، بیش از 10 هزار تن میوه خارج از تنظیم بازارتوسط بهره برداران سازمان تأمین و در ایام پایانی سال عرضه می شود که طبق روال همیشه انواع میوه و سبزیجات را نیز در برمی گیرد.

صفایی تصریح کرد: این طرح که از 24 اسفند 91 آغاز شده تا 15 فروردین سال 1392 ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2019159

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