عرضه 3200 تن سیب و پرتقال در طرح تنظیم بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی ضمن اشاره به افزایش تقاضای میوه در بازار شب عید گفت: در آستانه سال جدید که تقاضای برخی از محصولات به خصوص سیب و پرتقال به شدت افزایش می یابد ، سازمان میادین میوه و تره بار با هماهنگی سازمان صنعت ، معدن و تجارت جهت رفاه حال شهروندان ، کمک به اقتصاد خانوار و تأثیر گذاری در ثبات و کاهش نرخ ها در سطح شهر اقدام به عرضه این محصولات در حجم وسیعی در میادین و بازارها در قالب طرح تنظیم بازار کرده است.

صفایی افزود: میزان عرضه کلی سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار در سال گذشته 820 تن بود ولی در سال جاری 3200 تن در نظر گرفته شده است که این سهمیه اختصاص یافته 9/3 برابر میزان عرضه سیب و پرتقال در طرح تنظیم بازار نسبت به سال قبل است.

مدیر عامل سازمان میادین خاطرنشان کرد: در طرح تنظیم بازار امسال 1900 تن پرتقال و 1300 تن سیب توزیع می شود که قیمت پرتقال و سیب در میادین و بازارهای میوه و تره بار بطور متوسط بین 28 تا 42% پایین تر از قیمت سطح شهر است. این قیمت ها برای هر کیلوگرم پرتقال 1500 تومان و برای هر کیلوگرم سیب 1600 تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این راستا علاوه بر طرح تنظیم بازار ، بیش از 10 هزار تن میوه خارج از تنظیم بازارتوسط بهره برداران سازمان تأمین و در ایام پایانی سال عرضه می شود که طبق روال همیشه انواع میوه و سبزیجات را نیز در برمی گیرد.

صفایی تصریح کرد: این طرح که از 24 اسفند 91 آغاز شده تا 15 فروردین سال 1392 ادامه خواهد داشت.