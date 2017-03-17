سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر با بیان اینکه توزیع میوه‌های شب عید در واحدهای ما حدود ۴ روز است که آغاز شده، اظهارداشت: دو روز اول پرتقال‌های مصری وارداتی در اختیار واحدهای ما قرار گرفت و توزیع شد که باکیفیت‌ترین پرتقال موجود بود.

وی اضافه کرد: روز چهارشنبه نیز پرتقال ترکیه‌ای وارداتی در اختیار واحدهای ما قرار گرفت و توزیع شد؛ ضمن اینکه بخشی از تولید ترکیه هم دچار سرمازدگی شده بنابراین انواع کم کیفیت نیز در میان پرتقال‌های ترکی وجود داشت و جذب بازار شد.

رئیس اتحادیه میوه وسبزی اضافه کرد: روز پنج شنبه هم بنابه دلایلی پرتقال در اختیار واحدهای ما قرار نگرفت تا توزیع کنند و مسئولان اعلام کرده‌اند برای امروز (جمعه) به اندازه کافی پرتقال در اختیار این واحدها قرار می‌دهند.

وی درباره دلایل عدم توزیع پرتقال در روز پنج شنبه، گفت: دلیل آن برخی مشکلات پیش آمده در سردخانه‌ها و یا کمرگات می‌تواند باشد، درکل این گونه اتفاقات طبیعی است.

مهاجران با اشاره به اینکه قیمت جهانی پرتقال مصری از پرتقال ترکیه بالاتر است، ادامه داد: با این حال، سازمان مرکزی تعاون روستای پرتقال ترکیه را ۴۰۰ تومان گران‌تر قیمت گذاری کرده است.

وی اضافه کرد: هرکیلوگرم پرتقال مصری ۳۰۰۰ تومان در اختیار واحدهای توزیع کننده قرار می‌گیرد و آنها این محصول را ۳۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌کنند همچنین هرکیلوگرم پرتقال ترکیه به قیمت ۳۴۰۰ تومان در اختیار واحدها قرار می‌گیرد و کیلویی ۳۹۰۰ تومان توسط آنان به مردم عرضه می‌شود.

مهاجران عرضه سیب درختی را در بازار فراوان خواند و گفت: میزان عرضه این محصول در روز پنج شنبه به اندازه‌ای بود که فروشندگان آن را روی زمین چیده بودند که اگر این وضع عرضه ادامه پیدا کند قیمت این میوه شکسته می‌شود.

وی افزود: سیب درختی تنظیم بازاری نیز ۳۱۰۰ در اختیار واحدهای عرضه قرار می‌گیرد و واحدها هم این میوه را به قیمت هرکیلوگرم ۳۵۰۰ تومان به مردم عرضه می‌کنند. ‌