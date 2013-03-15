به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اکبری عصر امروز جمعه و پس از برتری تیمش مقابل سایپای البرز و قرار گرفتن در جایگاه سوم جدول رده بندی تصریح کرد: بودجه باشگاه پیکان در این فصل نسبت به گذشته کاهش یافته بود بازیکنان هر جا که به آنها پول بیشتری بدهند کوچ می کنند اما امسال نسبت به بودجه ای که ما داشتیم نتیجه بدی کسب نکرده ایم و البته اگر کمی شانس همراه ما بود باید امروز در دیدار نهایی حضور پیدا می‌کردیم. به شخصه از نتیجه کسب شده رضایت ندارم اما جایگاه سومی برای تیم ما بد نیست. مشکلات اقتصادی که گریبانگیر همه شده است باعث سخت شدن شرایط برای بستن تیم ما در سال جاری بود.

سرمربی تیم والیبال پیکان با اشاره به برتری 3 بر صفر تیمش در دیدار نخست رده بندی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون اگر در بازی دوم تیم ما یک ست از حریف می گرفت، برنده بازی می شد، اما من به بازیکنانم گفته بودم که از تحقق چنین امری راضی نیستم.

وی با بیان اینکه در ست چهارم به شاگردانم گفتم برد و باخت در این دیدار با خودتان، تصریح کرد: شاگردانم بازیکنان بزرگی هستند و ست های چهارم و پنجم دیدار را برای اعاده حیثیت و آبروی خود بازی کردند.

اکبری ادامه داد: امسال تیم ما 5 بازیکن از گیتی پسند اصفهان جذب کرد مبالغی که ما امسال به این بازیکنان پرداخت کردیم اصلا قابل قیاس با فصل گذشته آنها نبود و این نفرات بخاطر رفاقت و دوستی به تیم ما پیوستند تا فقط والیبال بازی کنند و پول برایشان اهمیت نداشت.

وی با اشاره به حواشی پیش آمده در لیگ برتر والیبال خاطرنشان کرد: خیلی از حواشی ها بخاطر قرار داشتن بین چهار تیم نهایی بود. احساس می کنم پیکان و سایپا در بین 8 تیمی که سرمایه گذاری هنگفتی برای امسال کرده بودند بهترین نتیجه را کسب کردند. والیبال ورزش زیبایی است اما امسال متاسفانه اتفاقات خوشایندی رخ نداد و همه باید تلاش کنیم که این مسائل در سال آینده تکرار نشود البته رشته های ورزشی دیگر مشکلاتی به مراتب بدتر و بزرگتر از والیبال دارند، اما نباید در این رشته ورزشی چنین مسائلی رخ بدهد.

سرمربی تیم والیبال پیکان با اشاره به کسب دو امتیاز از تیم ما در اوایل فصل بیان کرد: خیلی تلاش کردیم تا دو امتیاز از دست رفته را جبران کنیم. چندین هفته هم در صدر جدول رده بندی لیگ برتر والیبال قرار داشتیم در دیدار نیمه نهایی هم با کمی بدشانسی مواجه شدیم وگرنه می توانستیم به فینال راه پیدا کرده و چه بسا قهرمان شویم.

وی با اشاره به مبالغ پرداختی تعدادی از تیم های لیگ برتر تاکید کرد: برخی از باشگاه ها بازیکنانی داشتند که قرارداد آنها سه برابر کل تیم ما بود به طور مثال امیر حسینی سال گذشته 500 میلیون تومان از گیتی پسند پول گرفت اما قرارداد امسال او به همراه دو تن دیگر بازیکنان مان به مبلغ سال گذشته اش نمی رسید.

اکبری در پایان با اشاره به حضور بازیکنان خارجی در لیگ ایران خاطر نشان کرد: لیگ والیبال ایران یکی از بهترین های جهان است. در برخی از تیم ها امسال شاهد بازیکنان خوبی بودیم، اما متاسفانه در بعضی از تیم ها چنین نبود ما نباید سرمایه های خود را برای جذب چنین بازیکنانی هدر بدهیم.