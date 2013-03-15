توانایی ما همین بود/ مجبور بودیم از بازیکنان جوان استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپا پس از شکست عصر امروز جمعه تیمش مقابل پیکان تهران در دیدار رده بندی لیگ برتر والیبال تصریح کرد: با توجه به نتیجه دیدار رفت کار دشواری برای برنده شدن مقابل پیکان داشتیم و باید مقابل یک تیم یک دست و با تجربه قرار می گرفتیم. اگر کمی در ست اول مسابقه خوش شانس بودیم می توانستیم برنده از میدان خارج شویم.

وی ادامه داد: در ادامه بازی آسیب دیدگی یکی از بازیکنانمان در روند کاری تیم تاثیرگذار بود، اما توانایی ما در لیگ برتر والیبال همان چیزی بود که دیدید و خوشحالم پس از اینکه سومی پیکان در لیگ برتر مسجل شد بازیکنان ما بازی زیبایی از خود به نمایش گذاشتند و مقابل حریف باتجربه خود پایاپای بازی کردند.

نفرزاده با اشاره به کاهش بودجه سایپا در فصل جاری اظهار داشت: امسال با توجه به افزایش قیمت بازیکنان نسبت به فصول گذشته بودجه ما کاهش یافت. همین بازیکنانی که در این فصل در تیم ما بازی کردند پایین تر از قیمت های واقعی خود با ما قرارداد بستند. امسال ناچار بودیم که از بازیکنان جوان استفاده کنیم.