کاله کیفیت واقعی خود را نشان داد/ خودمان را به متین ورامین تحمیل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عطایی سرمربی تیم والییال کاله آمل شامگاه امروز جمعه پس از کسب عنوان قهرمانی، در رقابتهای لیگ برتر والیبال در نشست خبری تصریح کرد: بازی چهارشنبه کیفیت واقعی تیم ما نبود. به خوبی می‌دانستیم که توان بیشتری داریم و می‌توانیم بازی بهتری را ارایه کنیم.

وی ادامه داد: پس از باخت مقابل متین ورامین در نخستین دیدار مرحله نهایی از بازیکنانم خواستم که آن بازی را کاملا فراموش کنند و به آنها خاطرنشان کردم که برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر تنها باید یک بازی را برنده از زمین خارج شوند.

سرمربی تیم کاله آمل اظهار داشت: ما یک تیم حرفه‌ای داریم و گروه خوبی هستیم. برای یک بازی دشوار خود را به خوبی آماده کرده بودیم و امروز شاگردانم کیفیت واقعی خود را به نمیاش گذاشتند. البته متین ورامین تیم خوبی است و امروز بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشت اما ما با کیفیت بودیم و خود را به آنها تحمیل کردیم.

وی همچنین گفت: به نظرم برنده واقعی این بازی تماشاگران بودند. امروز شاهد بودیم که آنها فقط تیم‌های خود را تشویق کردند. امیدارم مشکلات و ضعف‌هایی که در لیگ برتر امسال دیدیم در آینده با آنها مواجه نشویم.

وی با بیان این که برخلاف برخی دوستان معتقدم که لیگ با کیفیتی داشتیم، اظهار داشت: لیگ امسال پر فراز و نشیب بود ولی از حساسیت بسیار بالایی هم برخوردار بود. اعتقاد دارم امسال لیگ خیلی خوبی داشتیم و باید با توجه بیشتر در آینده تنش‌ها را دور کنیم.

عطایی خاطرنشان کرد: امسال واقعا سال سختی داشتیم. تکرار عنوان قهرمانی سخت‌تر از قهرمانی بود. امسال سلیمانی مدیرعامل باشگاه شرایط را طوری مدیریت کرد که بتوانیم قهرمان شویم. قبل از آن در باشگاه‌های آسیا به ما بازیکن کمکی نداده بودند در حالی که روال کار این بود که تیم‌های باشگاهی از یاران کمکی استفاده کنند. این بار هم در ابتدای فصل اعلام کردند که باشگاه‌ها بدون یاران ملی پوش در رقابت‌های باشگاههای آسیا حاضر شوند که امیدورام از ما حمایت صورت گیرد تا نماینده خوبی برای ایران در جام باشگاه‌های آسیا باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کارخانه سرمربی تیم متین ورامین پس از شکست 0 -3 برابر کاله آمل در دومین دیدار فینال لیگ برتر و از دست دادن عنوان قهرمانی در نشست خبری حاضر نشد. تیم متین ورامین در نخستین دیدار برابر کاله آمل 1 - 3 برنده شده بود ولی در مسابقه دوم در ست ست متوالی نتیجه را واگذار کرد تا در "ست شماری" نتیجه کلی را به حریف واگذار کند.