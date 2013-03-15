به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر والیبال عصر امروز جمعه بین دو تیم کاله آمل و متین ورامین در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد که در پایان این دیدار، شاگردان بهروز عطایی در تیم کاله آمل موفق شدند با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را شکست داده و به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کنند.



آملی‌ها در گیم نخست این دیدار با ارائه یک بازی حساب شده موفق شدند حریف خود را با نتیجه نزدیک 27 بر 25 شکست دهد. مصاف حساس و طولانی ست دو را هم کاله با نتیجه 32 بر 30 به سود خود خاتمه داد. شاگردان بهروز عطایی در گیم سوم این دیدار هم حریف خود را با نتیجه 25 بر 23 شکست دادند.



دیدار نخست دو تیم با نتیجه 3 بر یک به سود تیم متین وارمین به اتمام رسیده بود. با توجه به نتیجه دیدار امروز و با احتساب نتیجه دیدار نخست، تیم والیبال کاله برای دومین بار متوالی موفق به کسب عنوان قهرمانی در رقابت‎های لیگ برتر دست پیدا کرد.