به گزارش خبرنگار مهر، بلافاصله بعد از پایان دیدار شامگاه امروز جمعه تیم‌های کاله آمل و متین ورامین در فینال لیگ برتر والیبال که با برتری 3 بر صفر کاله و قهرمانی این تیم همراه شد درگیری شدیدی در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران رخ داد.



بر این اساس میرزاجانپور بازیکن تیم متین ورامین هنگام بازگشت به رختکن با یکی از ماموران امنیتی درگیری فیزیکی پیدا کرد که بعد از آن چند بازیکن متین برای جدا کردن آنها وارد عمل شدند ولی به ناگاه درگیری شدیدتری بین مصطفی شریفات و فرهاد سال افزون با دیگر ماموران حاضر در صحنه رخ داد. در همین حال شهرام محمودی بازیکن ملی‌پوش تیم کاله آمل نیز در گوشه‌ای دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.



این درگیری‌ها با ورود نیروهای یگان ویژه به داخل سالن و وساطت افشاردوست، دبیر فدراسیون والیبال و کادر فنی تیم متین ورامین فروکش پیدا کرد. ماموران حاضر در صحنه نیز دوربین یکی از شبکه‌های تلویزیونی را ضبط کردند.