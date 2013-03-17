1444 حلقه صالحین در همدان تشکیل شد/ ساخت پنج سالن ورزشي در پنج نقطه محروم شهر

محمدرضا غلامي پاك در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: هزار و444 حلقه صالحين در شهر همدان فعاليت دارند كه از اين ميزان 45 درصد را خواهران و55 درصد را برادران تشكيل مي دهد.

وي در خصوص اهدف شجره طيبه صالحين بيان كرد: اين حلقه ها در راستاي اهداف انقلاب اسلامي و براي تحقق جامعه اسلامي ايجاد شده است.

وي اظهار داشت: چارچوب اصلي برنامه پايگاه ها طرح صالحين است اما برگزاري برنامه هاي تخصصي به پايگاه مربوط است.

وي عنوان كرد: با اين روش تخصص گرايي رونق يافته وبرنامه ها علمي به پيش مي رود وهر شخصي در هر بخشي كه علاقه دارد مي تواند وارد حلقه صالحين شود.

صالحين براي هر ذائقه اي برنامه دارد

وي تاكيد كرد: صالحين براي هر ذائقه اي برنامه دارد وبسيج براي همه قشر ها برنامه ريزي كرده است.

فرمانده سپاه ناحيه همدان درخصوص علت كمبود مربيان متخصص درحلقه هاي صالحين، اظهار داشت: در چندين مرحله مربيان معنوي، بصيرتي ومهارتي توسط اساتيد كشوري واستاني آموزش داده شده اند و مدرسه مجازي صالحين نيز راه اندازي شده است كه تغذيه فكري مربيان را فراهم مي كند.

وي در مورد نتايج اجراي طرح صالحين، عنوان كرد: اين طرح در مدت كم اجراي خود ثمرات بسياري داشته و باعث شده كه اكثريت افرادي كه درحوزه هاي علميه ثبت نام مي کنند، قبلا در حلقه هاي صالحين شركت داشته اند.

وي همچنين به بالا رفتن نمرات دانش آموزان هم كلاسي كه در حلقه هاي صالحين درس مي خواندند اشاره وعنوان كرد: نتايج كار فرهنگي دربلند مدت مشخص مي شود.

وي مهمترين برنامه سپاه ناحيه همدان در سال جاري را برگزاري 200 يادواره شهدا در راستاي ترويج فرهنگ ايثار وشهادت عنوان كرد و با اشاره به اجرای طرح هجرت دو كه اردوي سازندگي مختص دانش آموزان را شامل مي شود، اظهار داشت: در سال جاري هشت هزار و32 نفر روز فعاليت در اين اردوها صورت گرفته ودانش آموزان هر كدام 10 روزي در كمك به نوسازي مدارس شريك مي شوند.

وي عنوان كرد:800 نفر از دانش آموزان در زيبا سازي، ديوار نويسي وجوشكاري فعاليت داشته اند كه برگزاري اين اردوها مي تواند باعث ايجاد شور ونشاط وحتي ايجاد حس مسئوليت پذيري در افراد شود به طوري كه دانش آموزي كه در سال قبل در اين اردوها شركت داشته و مهارتي را ياد گرفته امسال نه تنها توانسته از مهارت به دست آمده درآمد زايي داشته باشد، بلكه به عنوان استاد كار از وی براي كمك به نوسازي مدارس دعوت شده بود.

150 نفر از دانشجويان در قالب 15 گروه به روستاهاي محروم استان همدان اعزام شده اند

وي با اشاره به اينكه 150 نفر از دانشجويان در قالب 15 گروه به روستاهاي محروم استان نيز اعزام شده اند، بيان كرد: در بين اين افراد در يكي از روستاهاي شهرستان قهاوند شاهد حضور استاد دانشگاهي بوديم كه همسر وي نيز علاوه بر درست كردن غذا براي گروه خود به دختران روستا آموزش آشپزي مي داد.

وي گفت: چارچوب اصلي اردوهاي جهادي را دانشجويان تشكيل مي دهند و با حضور خود در مناطق مي توانند از نزديك طعم محروميت را چشيده و خود را در برابر اين وضع مسئول بداند.

ساخت پنج سالن ورزشي در پنج نقطه محروم شهر

وي با نويد ساخت پنج سالن ورزشي در پنج نقطه محروم شهر همدان ادامه داد: با توافقي كه با شوراي شهر و شهرداري همدان صورت گرفت زمين هايي برای ساخت سالن ورزشي و فرهنگسرا در اسلام شهر، منوچهري، ديزج، دره مراد بيك وحصار امام به مساحت يك هزار و400 متر در اختيار سپاه قرار گرفته است.

وي همچنين از ساخت دو سالن ورزشي در انتهاي خضر، يك سالن در شهرك مدني، يك سالن در ديزج و يك سالن ورزشي در روستاي امزاجرد براي فعاليت هاي صالحين خبر داد.

فرمانده سپاه ناحيه همدان در خصوص ديگر فعاليت هاي بسيج، اظهار داشت: بسيج سازندگي نيز به دنبال محروميت زدايي وكمك به تامين جهيزيه نوعروسان است كه در سال جاري به يك هزار و173 نفر جهيزيه اهدا شده كه مبلغ ميانگين يك ميليون تومان را شامل مي شود اما برخي نيز كه نياز بيشتري داشته اند جهزيه كامل به مبلغ چهار ميليون تومان به آنان اهدا شده است.

دشمنان ايران در برابر جنگ سخت شكست خورده اند

وي با تاكيد بر ديدگاه رهبر انقلاب در خصوص مشاركت حداكثري، عنوان كرد: با روشنگري براي مردم بايد تصميم گيري در مورد سرنوشت خود را با اهميت جلوه داد البته بدون آنكه ملاك و مصداق خاصي معرفي شود و بايد مردم نيز با درك وضعيت كشور بدانند كه دشمنان ايران كه در برابر جنگ سخت شكست خورده اند هم اكنون به دنبال جنگ نرم با كشورمان هستند.

وي بيان كرد: حضور پر شور مردم در انتخابات تير خلاصي به اميدهاي دشمن خواهد زد.