قابلیتهای سرمایه گذاری اکوتوریسم اردبیل/ بی توجهی به فرصتهای بکر طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، دشت اردبیل در دامنه کوه "سبلان" چهار اقلیم مدیترانه‌ای گرم، مدیترانه‌ای معتدل، کوهستانی سرد و معتدل را دارا است که موجب می شود به لحاظ صنعت توریسم امکانات متنوعی را در طول سال دارا باشد.

با وجود اینکه بسیاری از گردشگران این استان را جزو استانهای سردسیر با هشت ماه آب و هوای سرد و تنها چهار ماه آب و هوای گرم و معتدل می شناسند، اما اقلیم های چهارگانه موجب شده تفاوت درجه حرارت هوا در جنوبی ترین و شمالی ترین شهرستانهای این استان قابل توجه بوده و در حالی که در یک شهرستان هوا سرد و ابری است در شهرستان مجاور شهروندان شاهد آب و هوای آفتابی باشند.

این مهم موجب شده است هر یک از شهرستانهای دهگانه این استان قابلیتهای اکوتوریسم ویژه خود را داشته و هریک بتواند در مقطعی از سال پذیرای مهمانان و گردشگران باشد.

"گردنه حیران" دروازه ورود به طبیعت اردبیل

زیبایی گردنه حیران که در نام آن جلوه می کند از جمله طبیعتهای منحصر به فرد گردشگری کجاور استانهای اردبیل و گیلان است که به عقیده کارشناسان می تواند با ارائه خدمات رفاهی و توریستی زیبایی ورودی شهر اردبیل را دو چندان کند.

در حال حاضر تله کابین حیران – فندقلو از جمله امکانات گردشگری قابل توجه این منطقه است که می تواند چشم مسافران نوروزی را به زیبایی این منطقه نوازش کند.

با این وجود به دلیل ضعف کارشناسی در پیاده سازی امکانات رفاهی در این منطقه احداث پیست ماشین سواری، ساخت بی رویه ویلا و تعریض جاده با تخریب قابل توجهی از منابع طبیعی این گردنه همراه بوده است.

از سویی ضعف ساماندهی فروشگاههای بین راهی توزیع عسل موجب شده است عرضه عسل تقلبی در این منطقه از جمله مهمترین مشکلات حوزه عرضه بهداشتی عسل شود.

"فندقلو" سرزمین بابونه های بهشتی

منطقه نمونه گردشگری فندقلو که به دلیل برخورداری از درختان فندق به این نام خوانده می شود یکی از مهمترین منابع طبیعی گونه های گیاهی از جمله بلوط، بیدمشک، راش، مرز و بابونه است.

با وجود اینکه در حال حاضر ساخت مجتمعهای رفاهی این منطقه را به منطقه مورد توجه گردشگران و طبیعت گردان تبدیل کرده اما توسعه امکانات رفاهی آن از جمله احداث پیست اسکی روی چمن در تابستان، پیست اسکی روی برف در زمستان، اقامتهای ییلاقی و احداث کمپینگهای موقت از جمله قابلیتهای اکوتوریستی این منطقه است.

علاوه بر این با وجود برگزاری جشنواره گلهای بابونه در یک روز از سال با هدف شناساندن و معرفی قابلیت تولید طبیعی این گیاه دارویی کارشناسان طب گیاهی بر این عقیده اند که بخش قابل توجهی از بابونه این منطقه با اتمام فصل رویش بدون استفاده مانده و نمی تواند مورد بهره برداری قرار گیرد که زمینه برنامه ریزی و ارائه طرحهای استفاده بهینه از این گیاه را می طلبد.

"شورابیل" دریاچه ای که چهره خود را تغییر داد

ازدیگر قابلیتهای گردشگری طبیعت اردبیل دریاچه شورابیل واقع در مرکز استان است که در سالهای اخیر به دلیل تغییرات غیر کارشناسی در اقلیم آن شرایط اولیه اقلیمی خود را از دست داده و چهره جدیدی یافته است.

اگر زمانی "گل درمانی" در این دریاچه یکی از معتبر ترین درمانهای بیماری های حرکتی، بیماری های پوستی و درد مفاصل بود در حال حاضر به دلیل شیرین کردن آب دریاچه و اضافه شدن موجودات زنده غیر بومی از جمله ماهیان مختلف وضعیت اقلیمی آن متحول شده است.

با این وجود کارشناسان زیست محیطی معتقدند علاوه بر زمینه های سرمایه گذاری برای ایجاد امکانات رفاهی و گردشگری در اطراف این دریاچه ضروری است اقدامات مناسبی برای بهسازی اقلیم آن صورت گیرد.

نادر سپهبد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ایجاد مجتمعهای توریستی با پشتوانه مطالعات زیست محیطی می تواند تهدید تخریب طبیعت را برای لذت بردن از آن حداقل سازد.

وی افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری برای حفظ و احیای گیاهان آبزی حاشیه دریاچه و ایجاد جزایر مصنوعی برای زادآوری و لانه سازی پرندگان مهاجر از جمله نیازمندی های این منطقه است.

خداحافظی ناگهانی با قزل آلای دریاچه نئور

سپهبد ادامه داد: علاوه بر این ورود ماهی های انگلی و تغییرات جغرافیای دریاچه نئور در 48 کیلومتری اردبیل نیز موجب شده در سالهای اخیر این منطقه وضعیت اقلیمی بحرانی داشته باشد.

وی با یادآوری پرورش گونه بی نظر ماهی قزل آلا در این دریاچه اضافه کرد: در صورتی که اقلیم این دریاچه به شکل اولیه باز گردد می توان امیدوار به پرورش مجدد این ماهی بود.

قابلیت قایقرانی ورزشی با قایقهای غیر موتوری، پاتیناژ و قایقرانی بادی در فصل زمستان و احداث پیست اسب سواری از جمله توانمندی های سرمایه گذاری دریاچه نئور است.

علاوه بر این ایجاد مجتمعهای بازی آبی در ساحل رود ارس در پارس آباد، ایجاد پارک و دهکده های گردشگری در گیلارلو گرمی، توسعه پیست اسکی در اندبیل خلخال و ایجاد پل معلق در گردولی یا خیاو چای مشگین شهر از دیگر قابلیتهای سرمایه گذاری است که مورد غفلت واقع شده است.

زمینه مساعد درآمدزایی با منابع غیر نفتی

کارشناسان اقتصادی معتقدند در حال حاضر تکیه به منابع نفتی و سایر منابعی که رو به اتمام است، بی توجهی به منابع ارزنده درآمد زایی از جمله طبیعت هر اقلیم است.

حمید رضا سلطان پور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: جغرافیای اردبیل امکان قابل توجهی ایجاد کرده است تا اگر این استان برخوردار از منابع زیر زمینی مانند نفت و گاز نباشد بتواند با بهره گیری از طبیعت خود زمینه های توسعه را فراهم کند.

وی افزود: در حال حاضر صنعت اکوتوریسم یکی از صنایع مطرح و پولساز دنیا است که می تواند به دلیل تفاوت قیمت نرخ ارز کشورهای دیگر با ایران به یکی از صنایع پر سود تبدیل شود.

تاکیدات این کارشناس در حالی است که بسیاری از پروژه های توسعه اکوتوریسم اردبیل نه تنها به خروجی قابل توجهی در درآمد دست نیافته بلکه به دلیل ضعفهای کارشناسی تخریب قابل توجهی را نیز به طبیعت منطقه هدف خود وارد کرده است.

در این میان زمینه های استفاده بهینه از طبیعت در کشورهای پیشرفته موجب پیشی گرفتن آنها از کشوری شده است که ذخایر طبیعی آن در جهان مثال زدنی است.

با این وجود، ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه به همراه مطالعات زیست محیطی و برنامه ریزی های مدون می تواند گنجینه های طبیعی استان اردبیل را به رخ جهانیان بکشاند.

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گزارش: ونوس بهنود