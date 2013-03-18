اکثر عراقیها، آمریکا را نابود کننده کشورشان می دانند/ جنگ عراق، عامل ترور و خشونت بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در آستانه دهمین سالگرد حمله آمریکا به عراق در تحلیلی نوشت: حدود 10 سال پیش آمریکا به عراق حمله کرد. دو ماه پس از آن جرج بوش این عملیات را پایان یافته، اعلام کرد. امروز بسیاری از عراقی ها بر این عقیده اند که آمریکاییها کشور آنها را نابود کردند.



نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که آمریکا در 19 مارس 2003 در اقدامی کاملا شخصی با حمله هوایی روی عراق، جنگ در این کشور را آغاز کرد. در روزهای پس از آن، عملیات در قالب به اصطلاح پروژه آزادسازی عراق ادامه یافت. در عرض 21 روز نیروهای آمریکایی بغداد را تصرف کردند. در 21 ماه می همان سال رئیس جمهوری وقت آمریکا جرج بوش پایان عملیات را اعلام کرد.



تاگس انسایگر در ادامه تصریح کرد که به جای دموکراسی در عراق امروز در این کشور ترور و خشونت بیشتر حاکم است. بین گروههای مذهبی شیعه و سنی به جای صلح، جنگ حاکم است.



این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت: امروز هنوز این پرسش برای آمریکا مطرح است که چگونه همه چیز در عراق به شکل وحشتناکی غلط و بد پیش رفت. منتقدان، امروز از سخت ترین خطای استراتژیک ارتش آمریکا در دهه های گذشته سخن می گویند. در ضمن جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا ، "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع وقت آمریکا و نو محافظه کاران در کاخ سفید به عنوان مسئولان این فاجعه ارزیابی می شوند.



"باراک اوباما"رئیس جمهوری آمریکا که درآن زمان به عنوان یکی از سناتورها و نمایندگان مجلس آمریکا به جنگ عراق نه گفت بر این عقیده است که این جنگ تاسف بار، به شدت به اعتبار آمریکا در دنیا لطمه وارد کرد.

نشریه "فارین پالسی" نیز در مقاله ای نوشت که اولین و مهمترین درس جنگ عراق این است که ما برنده نشده ایم. استدلال این نوشته این است که سلاح های کشتار جمعی که آمریکا ادعا می کرد در این کشور وجود دارد در عراق یافت نشد.



نویسنده در ادامه با تاکید براینکه کارشناسان، مناسبات امروز در بغداد را بیشتر به عنوان شبه دموکراسی ارزیابی می کنند، به گفته "استفان والت" یکی از کارشناسان آمریکایی اشاره کرد که اظهار داشته بود ،جنگ عراق به قدرتمند تر شدن جایگاه ایران در منطقه منجر شد و این همان چیزی بود که آمریکا به ندرت خواهان آن بود.



اهداف مد نظر بوش در عراق به دست نیامد. وی می خواست در این کشور یک دموکراسی پایدار که بر کشورهای همسایه خود تاثیر گذار باشد، ایجاد کند که البته به آن دست نیافت.



10 سال از حمله آمریکا به عراق گذشته است. این جنگ برای عراقی ها آزادی اما همچنین نفرت،خشونت و ترور را به ارمغان آورد.



تقریبا تمام عراقی ها در پاسخ به این پرسش که عملیات نظامی آمریکا در عراق چه تاثیری بر زندگی شما داشته و چه تغییراتی ایجاد کرد این گونه پاسخ می دهند که آمریکاییها سرزمین ما را نابود کردند.



نویسنده در ادامه از نارضایتی سیاستمداران شیعه و سنی از شرایط موجود در عراق خبر داده و در بخش پایانی این مطلب نوشت: از سال 2003 تا کنون صدها هزار نفر عراق را ترک و از این کشور فرار کرده اند.