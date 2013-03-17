آمار تلفات انفجارهای بصره/ هشدار مالکی درباره خطرات فتواهای تکفیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، علی غانم المالکی رئیس کمیته امنیتی استان بصره اعلام کرد: آمار تلفات انفجار سه خودرو بمبگذاری شده در بصره به 10 کشته و 21 زخمی رسیده است.

وی افزود: آمار انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در منطقه الکرمه به 10 کشته و 16 زخمی رسیده است. وی ادامه داد: آمار انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه الجمعیات نیز به پنج نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق ضمن حمایت از فتوای مرجعیت دینی نجف درباره انتخاب نشدن عناصر فاسد اعلام کرد: من ضمن حمایت از فتوای مرجعیت، خواهان انتخاب نشدن مفسدان حتی اگر عضو فراکسیون الاحرار باشند، هستم.

از سوی دیگر فواد الدورکی عضو ائتلاف دولت قانون گفت: کویت تلاشی برای رفع بدهی های خود نکرده است و بر عکس هنوز پنج درصد از نفت عراق را برداشت می کند.

خبر دیگر اینکه نوری المالکی در جمع سفیران کشورهای عربی در عراق درباره خطرات فتواهای تکفیری در برخی کشورهای عربی و انعکاس آن در رسانه ها هشدار داد.

از سوی دیگر احمد ناصر الکربولی وزیر صنابع و معادن عراق با اشاره به توافقی که میان جنبش الحل و جبهه الحوار الوطنی(گفتگوی ملی) به عمل آمده است ما دیگر از تصمیمات ایاد علاوی، اسامه النجیفی و رافع العیساوی که به دنبال اهداف انتخاباتی هستند پیروی نخواهیم کرد و در جلسات کابینه عراق به اتفاق محمد تمیم الجبوری وزیر آموزش و پرورش و صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق حاضر خواهیم شد.



خبر دیگر اینکه نوری المالکی برای سومین بار به عنوان دبیرکل حزب الدعوه الاسلامیه در پایان شانزدهمین کنفرانس این حزب انتخاب شد.

