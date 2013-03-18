در استقلال با زندگی من بازی می شود/ نمی دانم چرا تعویض شدم

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان موسوی در پایان دیدار عصر امروز دوشنبه تیم‌های استقلال و نفت تهران که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت در جمع خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه آزادی گفت: به نظرم در نیمه اول خیلی خوب بازی کرده بودم و نمی‌دانم چرا باید تعویض بشوم. این تنها سوالی است که من دارم. متاسفانه در استقلال با زندگی من بازی می‌شود و اصلا شرایط خوبی ندارم.

این بازیکن در خصوص این که شاید کادر فنی استقلال به خاطر تاکتیک تیم او را از زمین بیرون کشیده است، خاطرنشان کرد: نمی‌دانم چرا این کار را کردند. من می‌خواهم به هواداران استقلال بگویم که فعلا حرفی در این باره نمی‌زنم ولی اگر بفهمم که چرا بازی نمی‌کنم هرگز آنها را نمی‌بخشم. با این حال باز هم سکوت می‌کنم.