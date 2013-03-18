استقلال دو امتیاز حساس را از دست داد/ سپاهان تراکتور را از جاده قهرمانی خارج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته سی ام لیگ برتر فوتبال عصر امروز با برگزاری دو بازی همزمان به پایان رسید که طی آنها استقلال در ورزشگاه آزادی برابر نفت تهران یک بر یک متوقف شد و سپاهان هم در تبریز برتری پرگل 3 بر یک را مقابل تراکتورسازی به ثبت رساند.

استقلال در حالی برابر نفت تهران به تساوی رضایت داد که نیمه نخست این دیدار را با یک گل به سود خاتمه داده بود. تک گل نیمه نخست را فرزاد حاتمی در دقیقه 16 روی پاس خسرو حیدری به ثمر رساند. در این نیمه دو تیم بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند و توپ بیشتر در میانه میدان ضربه خورد. نفتی ها در نیمه نخست دو بار روی ضربات نوروزی و شکوری شانس خود را برای تساوی آزمایش کرده بودند که به نتیجه نرسیدند.

در شروع نیمه دوم فرهاد مجیدی و مجتبی جباری به ترتیب جایگزین ایمان موسوی و خسرو حیدری شدند ولی روند بازی دو تیم تغییری نکرد تا این که رضا نوروزی در یک غافلگری گل تساوی را وارد دروازه رحمتی کرد. ضربه مهاجم نفتی ها پس از برخورد به یکی از مدافعان آرام در گوشه دروازه استقلال جای گرفت تا در دقیقه 63 نتیجه برابر شود. استقلال که سنگین و خسته نشان می داد در ادامه میدان داری کرد و روی ضربات اکبرپور، ساموئل، حاتمی و به خصوص ضربه سر خطرناک دقیقه 94 جباری چندین بار دروازه حریف را تهدید کرد ولی نتوانست نتیجه را تغییر دهد تا سال 91 را با تساوی به پایان برساند. استقلال با این تساوی 60 امتیازی شد و صدرنشین باقی ماند.

در تبریز سپاهان دست به کار بزرگی زد و تراکتورسازی را با 3 گل شکست داد. شاید خوش بین ترین هوادار این تیم هم تصور چنین بردی را در زمین تراکتورسازی نداشت. سپاهان که کاملا حرفه ای نشان می داد در همان نیمه نخست با دو گلی که محمدرضا خلعتبری و فرشید طالبی در دقایق 15 و 29 به ثمر رساندند کار حریف را یکسره کرد. در شروع نیمه دوم نویدکیا گل سوم را در دقیقه 56 به ثمر رساند تا شرایط برای تراکتورسازان دشوارتر شود. بعد از این گل تماشاگران تبریزی ورزشگاه را ترک کردند. میزبان تنها یک بار در دقیقه 88 توسط گیلسون سوارز به گل دست یافت که این گل برای جبران نتیجه کافی نبود.

سپاهان با برد ارزشمندی که کسب کرد جمع امتیازاتش را به عدد 59 رساند تا رقابت بین این تیم و استقلال برای قهرمانی فشرده تر از هر زمان دیگری شود. تراکتورسازی هم با 55 امتیاز در رده سوم باقی ماند و شانس قهرمانی خود را کاهش داد.