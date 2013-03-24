به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در مسکو و تاکید بر ادامه گفتگوها در سطح معاونان در آینده نزدیک، برگزاری رزمایش بزرگ موشکی پیامبر اعظم 7 ، سفر کوفی عنان ، دبیر کل سابق سازمان ملل به ایران، برگزاری اجلاس جهانی زنان و بیداری اسلامی و برگزاری نشست سران سه قوه برای بررسی راهکارهای مقابله با تحریم ، احتمال بسته شدن شدن تنگه هرمز بدست ایران، واکنش ایران به کشته شدن مسلمانان میانمار، اعلام موجودیت یک حزب جدید در جبهه اصلاحات، برگزاری نخستین کنفرانس علمی بین المللی جنبش عدم تعهد در ایران و همچنین خبرهایی از انتصاب های جدید به حکم رئیس مجلس شورای اسلامی از مهمترین رویدادهای سیاسی در تیر ماه 1391 بوده است.

برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 در مسکو/ ارائه پیشنهادات ایران به 1+ 5

از مهمترین رویدادهای تیر ماه مذاکرات ایران و 1+5 بود که در روسیه برگزار شد . بر اساس این گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه 29 خردادماه پیش از ورود به سالن مذاکرات تاکید کرده بود مذاکرات پیش رو این یک آزمون بزرگ برای غرب است.

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکره کننده ایران با گروه 1+5 قبل از شروع مذاکرات مسکو گفت: این مذاکرات آزمونی بزرگ برای غرب است تا ببینیم پیشرفت ایران را تحمل می کند یا خیر؟

باقری معاون جلیلی در پایان مذاکرات روز اول با گروه 5+1 درباره بخش گام های متقابل از پیشنهاد 5 گام به 5+1 اشاره کرد و گفت: درباره گام های متقابل بطور مشخص 5 گام اساسی پیشنهاد شد و نتیجه هر گام و همینطور اقداماتی که هر طرف باید انجام دهند ارائه شد.ایران معتقد است این 5 گام به هم پیوسته و به صورت یک بسته کامل و به هم تنیده باید دنبال شود.

وی ادامه داد:در گام های متقابل مطرح کردیم که حق غنی سازی برای ایران به عنوان عضو مسوول ان پی تی مورد تاکید ایران است همینطور اقدام های شفاف ساز و اعتماد ساز و همکاری جویانه برا ی طرف مقابل در عرصه های هسته ای و غیر هسته ای مطرح شد.

پیشنهاد اول ایران این است که گفتگوها باید هدفمند باشد.باید نقطه هدف و ابتدائی و انتهایی در این گفت وگو ها مشخص باشد. به این ترتیب طراحی یک چارچوب برای گفتگوها و اصول و اهداف آن ضروری است.

پیشنهاد دوم این است که این گفتگوها اگر بخواهد موثر باشد باید مبتنی بر گام‌های متقابل باشد.

بحث سوم ایران این است که باید چارچوب گفتگوها مشخص و روشن شود که انتهای این گفتگوها چه وقت است و چگونه باید باشد و این مسیر چگونه قرار است طی شود.

بحث چهارم و پنجم ایران نیز مربوط به بحث حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران است و اینکه کشورهای طرف مقابل باید حق غنی سازی را برای ایران در چارچوب ان پی تی به رسمیت بشمارند و نباید از حقوق هسته ای ایران کاسته شود یا تکالیفی بیشتر از ان پی تی تحمیل بشود. روشن شدن این بحث تکلیف تحریم های شورای امنیت را نیز به لحاظ حقوقی روشن می کند.

اسناد غیر قانونی بودن قطعنامه‌ها به صورت مکتوب به 1+5 ارائه شد

یک دیپلمات آگاه نزدیک به مذاکرات ایران و1+5 خبر داد که در جلسه دیروز در مسکو طرف ایرانی غیرقانونی بودن قطعنامه ها علیه ایران را به اثبات رسانده و به صورت مکتوب نیز آن را به طرف مقابل ارائه کرده است.

اعضای گروه 1+5 در پایان نشست امروز از نمایندگان ایران درخواست کردند تا درآینده گفت وگوهای کارشناسی در سطح معاونین برگزار شود. طرح مذاکرات کارشناسی برای اولین بار در نشست بغداد مطرح شد. بنا بود این نشست های کارشناسی منتج به تهیه پیش نویسی برای مطرح شدن در نشست مسکو باشد. این درحالی است که تعلل غربی ها علیرغم چندین بار نامه نگاری علی باقری، باعث شد این طرح اجرا نشود.

توقف غنی سازی، تعطیلی فردو و تحویل ذخایر غنی سازی سه خواست 1+5

کاترین اشتون روز سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی خود در پایان مذاکرات گفت: امروز تاکید می کنم که ایران باید 3 گام برای اعتماد سازی جهانی انجام دهد. اول توقف غنی سازی 20 درصد و دوم تعطیلی تاسیسات فردو و سوم هم تحویل دادن ذخایر غنی سازی شده است.

توافق برای برگزاری نشست های کارشناسی در 3 جولای

اشتون همچنین گفت: بعد از 5 نوبت هنوز فاصله زیادی بین ما و ایران و جود دارد و من مطمئنم آقای جلیلی هم در این باره با من هم عقیده است. اما در نهایت به این توافق رسیدیم که سطحی برای کار کارشناسی تعریف کنیم تا به گروه 1+5 کمک کند حرفهای ایران را بفهمد و حرفهای ما را هم به آنها بزند. این نشست کارشناسی در 3 جولای در استانبول برگزار خواهد شد. در سطح معاونین هم قرار شد بین معاونین دیداری برگزار شود و در نهایت من با آقای جلیلی تماس می گیرم ببینم چشم انداز آینده چیست و می توان نشست چند جانبه برگزار کرد یا خیر؟

لاریجانی: مذاکرات 1+5 محصول مهمی نداشت

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیرامون ارزیابی از مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با 1+5 اظهار داشت: مذاکرات این گروه تا اینجا خیلی محصول مهمی نداشته ولی در روسیه به دبیر شورای امنیت قول دادند که وارد موضوعات اصلی شوند.

وی ابراز امیدواری کرد این گروه از این فرصت زمانی استفاده کند و گامهای عملی بردارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به پرونده‌ هسته‌ای کشور و چند دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 گفت: این مذاکرات نشان داد که طرف‌‌های غربی اهل تعامل نیستند و صداقت ندارند و تنها زورگویی را مبنای کار خود قرار داده‌اند تا فرصت لازم را برای اهدف آینده به دست آورند.

اعتراض ائمه جمعه به افزایش پدیده بدحجابی/ تقدیر علما از عملکرد نیروی انتظامی

ائمه جمعه کشور در خطبه های نماز جمعه ضمن حمایت از اقدامات نیروی انتظامی در اجرای طرح امنیت اخلاقی از گسترش پدیده بدحجابی در کشور انتقاد کردند .همزمان با آغاز دور جدید طرح امنیت اخلاقی در کشور ائمه جمعه حمایت خود از نیروی انتظامی به دلیل اقدام به اجرای این طرح و به جان خریدن همه انتقادات و اتهامات اعلام کردند.

نمازگزاران تهرانی نیز در پایان نماز جمعه این هفته در راهپیمایی در اعتراض به بد حجابی از اقدامات نیروی انتظامی در این رابطه حمایت کردند. در همین خصوص آیت الله رضا استادی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به طرح مقابله با بدحجابی که از سوی نیروی انتظامی در حال برگزاری است، اظهار داشت: کسی که با وضعیت نامناسب وارد جامعه می شود فتنه هایی است که اگر دنباله ای داشته باشد علاوه بر اینکه خود آن فرد را دچار مشکل می کند بلکه جامعه را آسیب می زند.

همچنین آیت الله جنتی خطیب نماز جمعه این هفته تهران نیزدر خصوص مبارزه با بدحجابی از نیروی انتظامی تشکر کرد و گفت: هر مسلمان غیرتمند و معتقد به قرآن باید از نیروی انتظامی حمایت کند. وی به نیروی انتظامی توصیه کرد: قانون را رعایت کرده و پا را فراتر از قانون نگذارد و ماموران که غیرقانونی عمل می کنند دستگیر کنند.

سفر صالحی به افغانستان/ ملاقات صالحی و وزیر خارجه انگلیس

وزیر امور خارجه کشورمان در این ماه در اجلاس کابل با وزرای خارجه ترکیه، افغانستان، آلمان، انگلیس و تاجیکستان دیدار کرد.

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه در حاشیه برگزاری اجلاس یکروزه امنیت و آینده افغانستان با وزرای امور خارجه برخی از کشورها از جمله ترکیه، افغانستان، آلمان، انگلیس، چین و تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدارها موضوعات دو جانبه و برخی مسائل منطقه ای را مورد تاکید قرار داد.

براساس این گزارش نشست یکروزه امنیت و آینده افغانستان پنج شنبه با حضور 15 کشور منطقه ای، 14 کشور فرامنطقه ای و 11 سازمان بین‌المللی در وزارت امور خارجه افغانستان برگزار شد.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در حاشیه نشست همسایگان نزدیک و دور افغانستان با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزرای خارجه دو کشور درخصوص موضوعات مختلف دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی به تبادل نطر پرداختند.

وضعیت اتباع ایرانی مقیم انگلیس ، تحولات سوریه و تاکید جمهوری اسلامی ایران برضرورت حل و فصل مشکلات بر اساس طرح کوفی عنان و همچنین اجلاس آتی جمهوری اسلامی ایران و 1+5 در مسکو از جمله مواردی بود که از سوی صالحی مورد توجه قرار گرفت.

صالحی در این اجلاس طی سخنانی تاکید کرد: متاسفانه حضور ده ساله نیروهای خارجی تبعاتی همچون افزایش وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان، رشد و نهادینه شدن تروریست، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر، فزونی جرایم سازمان یافته کشتار وسیع غیرنظامیان و تخریب شدن روستاها در نقاط مختلف افغانستان را به دنبال داشته است.

وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران از توافق ناتو و افغانستان برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا سال 2014 و واگذاری امنیت به نیروهای ملی استقبال می کند.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: شواهد نشان می دهد برخی از کشورها جهت تحقق اهداف فرامنطقه ای قصد طولانی کردن حضور نظامی خود در افغانستان را دارند که این امر با جهت گیری کشورهای منطقه و جامعه جهانی مبتنی بر راه حل‌های صلح آمیز مغایرت داشته و افغانستان را به عرصه رقابت های امنیتی تبدیل می کند.

صالحی در پایان از تقویت همکاری های منطقه ای استقبال کرد و برقراری امنیت و توسعه در افغانستان را نتیجه همکاری کشورهای منطقه به ویژه همسایگان دانست.

احمدی نژاد: بعد از ریاست جمهوری حزب و گروهی تاسیس نمی کنم/ طرح سیاسی خاصی ندارم

رئیس جمهور درگفتگوبا فرانکفورتر با اشاره به اینکه مردم ایران بنده را به مدت هشت سال به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند و پس از پایان این دوران هیچ طرح سیاسی خاصی ندارم، گفت: البته بنده سیاستمدار هستم ولی نه با آن تفسیری که در غرب وجود دارد، چنانکه پیش از این دوران نیز فعالیت سیاسی داشته‌ام، اما اینکه بخواهم پس از پایان دوران ریاست جمهوری حزب و گروهی تاسیس کنم، اینطور نخواهد بود

مخالفت 139 نماینده با فوریت طرح لغو تعطیلات تابستانه مجلس

در اولین جلسه صحن علنی در تیر ماه نمایندگان در خصوص طرحی برای تغییر نام تعطیلات تابستانشان تصمیم گرفتند و با یک فوریت بررسی طرح اصلاح ماده ای از آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر حذف تعطیلات تابستانه مجلس مخالفت کردند.

رسایی از طراحان اصلی این طرح طی سخنانی تاکید کرد: اکثر نمایندگان مجلس در فرصت یک ماهه تعطیلات تابستانی به سرکشی از حوزه های انتخابیه و پیگیری مطالبات مردم می پردازند و عنوان "یک ماه تعطیلات تابستانی" در ماده 84 موجب وهن زحمات و تلاش های نمایندگان خواهد بود، علی لاریجانی ریاست مجلس هم از این طرح حمایت کرد اما نمایندگان در پایان با این طرح مخالفت کردند.

جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شد

در این ماه همچنین هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از انتخاب کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود در هیئت رئیسه برای ریاست مرکز پژوهش های مجلس خبر داد.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان هیئت امنای مرکز پژوهش های مجلس وی را به این سمت انتخاب کردند.

رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات شد/ رحیمی دادستان جدید دیوان محاسبات

همچنین مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی را با 198 رأی به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور و امین حسین رحیمی را با 214 رأی به عنوان دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردند.

علاوه بر این در تیر ماه وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی برای ارائه گزارش در صحن علنی مجلس حضور یافتند.

رکود مسکن بیکاری 2 میلیون نفری را در پی دارد

وزیر راه و شهرسازی که برای ارائه گزارش از وضعیت پروژه های مسکن مهر در صحن علنی مجلس حاضر شده بود با بیان اینکه توافقی برای بحث ایجاد زیر ساخت‌های امنیتی و انتظامی با نیروی انتظامی در پروژه های مسکن مهر صورت گرفته، خواستار همکاری بیشتر مجلس با مسکن مهر شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن تشکر از وزیر مسکن به دلیل سرعت در ساخت این پروژه ها از برخی مشکلات موجود در این پروژه ها مانند عدم وجود زیر ساخت های رفاهی و فرهنگی مورد نیاز انتقاد کردند همچنین خواستار اتمام پروژه های عمرانی شهرستان خود شدند.

49 درصد مردم خواستار برخورد با بدحجابی/دولت با نیروی انتظامی همکاری دارد

در ادامه در جلسه روز سه شنبه صحن علنی وزیر ارشاد و فرمانده نیروی انتظامی برای بررسی موضوع امنیت اخلاقی و اجتماعی در کشور در صحن علنی مجلس حضور یافتند.

احمدی مقدم در این رابطهخ با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی گفت: بیش از 49 درصد مردم خواستار برخورد با بدحجابی هستند و این موضوع دومین خواسته هموطنان از پلیس است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم روز سه شنبه با حضور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در دهه هفتاد به علت عدم توجه دولت و مجلس به نیروی انتظامی و مسائل امنیتی شاهد افزایش جرایم و ناهنجاریها در کشور بودیم. در دهه هشتاد نیروی انتظامی مشغول تقویت، اصلاح روش و جبران عقب ماندگی های دوران گذشته بود. مشکلات اقتصادی و سیاسی موجب شد که مسائل امنیتی مورد بی مهری قرار گیرد و ناامنی و احساس ارتقای امنیت کاهش یابد.

وی ادامه داد: در گذشته شائبه ای ایجاد شده بود که دولت با پلیس همکاری ندارد در حالیکه امروز دولت مخالفتی با اجرای این طرح ندارد و قوه قضائیه نیز حمایت خوبی را از پلیس انجام داده است البته احکام صادر شده توسط این قوه خفیف است.

محوریت طرح حجاب و عفاف وزارت کشور است نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این جلسه به انتقادات نمایندگان پاسخ داد و با بیان این که محوریت اجرای طرح حجاب و عفاف وزارت کشوراست نه وزارت فرهنگ گفت: این که عنوان می شود که اعتقادی به اجرای طرح عفاف و حجاب دردولت وجود ندارد حرف نادرستی است.

انتقاد گسترده نمایندگان از عملکرد دستگاه ها درباره امنیت اخلاقی و اجتماعی کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه از نمایش برخی فیلم های سینمایی ، عدم حمایت دستگاهها از نیروی انتظامی ، برخوردهای غلط ، عدم سرمایه گذاری روی فرهنگ دینی انتقاد کردند.

طرح ایران الکترونیکی یکپارچه در وزارت ارتباطات

علاوه بر این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم روز چهارشنبه برای رائه گزارش در صحن مجلس حضور یافت و در خصوص وضعیت توسعه این وزارت خانه گزارشی را به صحن مجلس داد و گفت:ایران از نظر کاربران اینترنتی در منطقه رتبه هفدهم و در دنیا رتبه یکصدو پنجاهم را کسب کرده است.

طرح 100 نماینده مجلس برای بستن تنگه هرمز با هدف مقابله با تحریم کنندگان

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تدوین طرحی دو فوریتی برای مسدود کردن تنگه هرمز در پاسخ به تحریم های غرب خبر داد.

ابراهیم آقامحمدی خبر داد: طرحی درکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تهیه شده که بر جلوگیری از تردد نفتکش‌هایی که به کشورهای تحریم‌کننده ایران، نفت حمل می‌کنند، از تنگه هرمز تأکید دارد.

این طرح به صحن علنی ارائه نشد اما برای آن در صحن امضا جمع گردید.

موردی که موجب خدشه به اعتبارنامه توکلی شود در اعتراضات وجود ندارد

در تیرماه همچنین اعتبار نامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، علی ایرانپور،سید مهدی موسوی نژادو فتح الله حسینی به اعتبار نامه وی اعتراض داشتند .اعتراض آن ها به اعتبار نامه توکلی در واکنش به اعتراض توکلی به اعتبار نامه این افراد بود.

در ابتدای جلسه کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی گزارش خود مبنی بر تایید اعتبارنامه احمد توکلی منتخب تهران را در صحن مجلس را قرائت کرد و رئیس این کمیسیون جزئیات این اعتراضات به اعتبارنامه منتخب تهران را بیان کرد.

براساس این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس از الله‌یارملکشاهی رئیس این کمیسیون خواست تا اگر صحبتی درباره اعتبارنامه احمد توکلی دارد، بیان کند. بر این اساس ملکشاهی پشت تریبون قرار گرفت و طی سخنانی اظهار داشت: کمیسیون تحقیق مجموعا یازده پرونده را مورد رسیدگی قرار داد که گزارش آخرین مورد آن مربوط به پرونده آقای توکلی است و موردی که موجب خدشه به اعتبارنامه توکلی شود در اعتراضات وجود ندارد.

موسوی نژاد: هیچ جریانی پشت اعتراض بنده به اعتبارنامه توکلی نیست

پس از آن مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتسستان در مجلس شورای اسلامی که از معترضان به اعتبارنامه احمد توکلی بود با بیان اتهامات خود به اعتبار نامه توکلی ، در واکنش به اخباری مبنی تلاش جریانی نزدیک به دولت علیه اعتبارنامه توکلی گفت: هیچ جریانی پشت اعتراض بنده به اعتبارنامه توکلی نیست.

ایران پور: دنبال تلافی نبودیم/ توکلی وقت مجلس را تلف کرد

در ادامه علی ایران پور نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی که از معترضان اعتبارنامه توکلی بود با تکرار اتهامات ، گفت: اگر توکلی در مقابل نمایندگان بخاطر مسائل و مشکلاتی که بوجود آورده بود و وقت مجلس را تلف کرده بود عذرخواهی می کرد دست ایشان را می بوسیدیم و اعتراض را پس می گرفتیم.

برای این مجلس باید فکری کرد/ جای آن است که خون موج زند در دل لعل

پس از معترضان نوبت به مدافعان اعتبار نامه توکلی رسید. حسین نجابت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در دفاع از اعتبارنامه احمد توکلی دیگر نماینده تهران ضمن رد ادعاها علیه وی گفت: جای تاسف، تامل و تاثر دارد مطالبی که درباره آقای توکلی بیان شد همه دروغ بیّن است.

جلسه بزرگداشت و تکریم توکلی را باید در مجلس بگیریم

در ادامه محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در دفاع از اعتبارنامه احمد توکلی نماینده مردم تهران گفت: ناراحتم که ما باید این چنین از آقای توکلی دفاع کنیم ما باید مراسم بزرگداشت برای آقای توکلی می گذاشتیم نه اینکه جلسه به اینجا می رسید که اینچنین از ایشان دفاع کنیم.

دفاع لاریجانی از منتخب تهران/ توکلی همواره براساس اعتقاداتش کار می‌کند

در پایان نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از احمد توکلی برای تایید اعتبارنامه‌اش در مجلس با تاکید بر اینکه وی براساس اعتقاداتش کار می‌کند از نمایندگان خواست تا توجه داشته باشند و حق افرادی را که به کشور خدمت می‌کنند ضایع نکنند.

در پایان نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتبار نامه توکلی را با 204 رای موافق به تصویب رساندند.

شلیک موشکهای با برد 1300 کیلومتر دررزمایش/ افزایش برد موشک‌های رادارزن

علاوه بر این برگزاری رزمایش پیامبر اعظم 7 از اتفاقات مهم تیر ماه بود فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه تمامی موشک‌های شلیک شده به اهداف اصابت کرده است، گفت: موشک‌هایی که ما در اختیار داریم بردشان تا 2000 کیلومتر می رسد اما در این رزمایش برد 1300 کیلومتر، 300، 500 و 800 کیلومتر استفاده می شود.

سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه رزمایش در جمع خبرنگاران در خصوص تفاوت این رزمایش با رزمایش پیامبر اعظم 6، گفت: در رزمایش قبلی از یک نقطه مشترک موشک های دوربرد، میان برد و کوتاه برد به سمت اهداف مختلف شلیک می شد اما در این رزمایش از سراسر نقاط کشور به یک هدف واحد در کویر سمنان موشک ها شلیک می شود.

احمدی نژاد: مومن‌ترین و شریف‌ترین سنگربانان نظام در وزارت اطلاعات هستند

همچنین رئیس جمهور به مناسبت روز سربازان گمنام گفت: ملت ایران 33 سال است که به طور مستقیم با مستکبران درگیر است و در این عرصه بهترین، مومن ترین و شریف ترین سنگربانان نظام در وزارت اطلاعات حضور دارند.

در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج) و به مناسبت گرامیداشت نیمه شعبان، محمود احمدی نژاد در دیدار با وزیر، معاونین، مدیران و جامعه اطلاعاتی کشور در همایش سراسری بزرگداشت روز سرباز گمنام امام زمان (عج) با بیان اینکه پایبندی جمهوری اسلامی ایران، به اصول و آرمانهای خود عامل همه هجمه ها و فشارهای مستکبران، ظالمان و زیاده خواهان است، گفت: ملت ایران 33 سال است که به طور مستقیم با مستکبران درگیر است و در این عرصه بهترین، مومن ترین و شریف ترین سنگربانان نظام در وزارت اطلاعات حضور دارند.

تاکید لاریجانی بر نقش حیاتی و مهم وزارت اطلاعات در تامین آسایش و امنیت مردم

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این ماه با حضور در همایش سراسری بزرگداشت روز سربازان گمنام امام زمان (عج) و در دیدار وزیر، معاونین ، مدیران و جامعه اطلاعاتی کشور از خدمات و زحمات نیروهای کارآمد و خلاق وزارت اطلاعات قدردانی کرد و با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان (عج) در دوران جنگ تحمیلی، خدمات شایان توجهی برای کشور انجام دادند، ادامه داد: وزارت اطلاعات از بدو تشکیل تاکنون حتی در شرایط بسیار سخت، برای کشور تأمین امنیت کرد تا ملت ایران در آسایش زندگی کنند

نشست سران سه قوه برای بررسی راهکارهای مقابله با تحریم برگزار شد

در این ماه همراه با برگزاری نشست سران سه قوه برای بررسی راهکارهای مقابله با تحریم بعد از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و آیت الله صادق آملی لاریجانی سران قوه مجریه، مقننه و قضائیه بعد از ظهر شنبه بعد از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست ویژه در خصوص راهکارهای مقابله با تحریم ها و آخرین وضعیت اقتصادی کشور با توجه به تحریم‌های دشمنان علیه کشورمان را برگزار کردند.

همچنین در این جلسه بر لزوم همکاری قوای سه گانه برای مقابله با تحریم ها تاکید شد.

سفر صالحی به ژاپن و امارات

از دیگر اتفاقات ماه تیر سفر وزیر امور خارجه کشورمان به توکیو برای شرکت در اجلاس افغانستان بود. این کنفرانس با حضور مقامات 70 کشور کمک کننده به افغانستان برگزار شد و وزیر خارجه کشورمان در حاشیه این اجلاس با وزرای خارجه آلمان و ژاپن نیز دیدار کرد.

اما علی اکبر صالحی در راه بازگشت از توکیو سفری نیز به امارات متحده عربی داشت که برخی این سفر را غیرمنتظره و بدون برنامه ریزی قبلی خواندند. اما این سفر بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته بود .

صالحی در این سفر با شیخ محمد راشد آل مکتوم، معاون رئیس و نخست وزیر امارات و همچنین حاکم دوبی ، شیخ منصور بن زاید، معاون نخست وزیر و شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات داشت.

تعطیلات تابستانی مجلس/ تشکیل کمیته ویژه گرانی

در تیر ماه، مجلس شورای اسلامی در تعطیلات تابستانی به سر می برد. اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر از تشکیل کمیته ای فراگیر در مجلس برای مقابله با گرانی ها، از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور از جمله موضوع گرانی و تحریم در آینده نزدیک خبر داد.

جعفر قادری اظهار داشت: هفته گذشته کمیته ای در مجلس برای بررسی موضوعات اقتصادی کشور مخصوصا گرانی ها و اثرات تحریم ها تشکیل شد و مقرر شد این کمیته با حضور مسئولانی از دولت وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کرده و راهکارهایی برای حل مشکلات موجود اندیشیده شود.

برگزاری اجلاس بزرگ زنان و بیداری اسلامی

برگزاری اجلاس زنان و بیداری اسلامی در تیر ماه از جمله اتفاقات مهم دیگر این هفته بود. به مناسبت برگزاری این اجلاس 1500 زن مسلمان از 80 کشور مسلمان و غیر مسلمان وارد ایران شدند . اجلاس زنان و بیداری اسلامی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 20 و21 تیز ماه برگزار شد. علی اکبر ولایتی ، دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی یک روز مانده به برگزاری اجلاس در هتل آزادی تهران با برخی از مهمانان از جمله ابراهیم جعفری، نخست وزیر سابق عراق، عماد حکیم وبرخی دیگر دیدارهای دو جانبه داشت.

اجلاس زنان و بیداری اسلامی با سخنرانی رئیس جمهور کار خود را آغاز کرد. محمود احمدی نژاد با اشاره به تعریف بیداری، گفت: بیداری یعنی بازگشت انسانها به حقیقت انسانی خودشان. یعنی همان فطرتی که جلوه خداست. جلوه عزت الهی، علم خدا، حکمت خدا و رافت خداست.

وی افزود: بیداری یعنی تغییردستگاه ارزشی در ذهن و دل انسانها..

احمدی نژاد با بیان اینکه نظام توسعه برای تسلط بر ملت ها، ابتدا نظام ارزشی آنها را تغییر می دهد، گفت: در نظام ارزشی غرب کسی که قدرتمندتر است برتر است. اما در اندیشه پیامبر ما و اندیشه دینی اسلام کسی که در راه تعالی جامعه فداکارتر باشد از آسایش و ثروت و جان خود برای دیگران بگذرد با ارزش تر خواهد بود. اجلاس زنان و بیداری اسلامی چهارشنبه شب با قرائت بیانیه به کار خود پایان داد.

دیدار شرکت کنند در اجلاس زنان و بیداری اسلامی با رهبر معظم انقلاب

شرکت کنندگان اجلاس زنان و بیداری اسلامی نیز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. رهبر فرزانه انقلاب در این دیداردرخصوص تحریم های کشورهای غربی بر علیه جمهوری اسلامی ایران، یادآور شدند: ما 32 سال است با دشمنی های استکبار مواجه ایم. آنها 30 سال است که ما را مقابل تحریم ها واکسینه کرده اند، تحریم به ما ضربه نمی زند.

سفر عنان به تهران/ نقش موثر ایران در حل بحران سوریه

از مهمترین اتفاقات دیگر تیر ماه سفر کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل به ایران بود. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در حل بحران سوریه پس از سفری که به این کشورداشت، سه شنبه شب وارد تهران شد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه پیش از ظهر سه شنبه بعد از دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بیان اینکه ایران نقش موثری در حل بحران سوریه دارد، گفت: بحران سوریه باید راه حل صلح آمیز داشته باشد و سلاح در دست گرفتن راه حل نیست.

کوفی عنان در پاسخ به سئوالی در رابطه با اقدامات خود برای خاتمه دادن به بحران در سوریه گفت: من به دنبال راه حل صلح آمیز برای بحران سوریه هستم.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اقدامات لازم برای خلع سلاح معارضین و اقدام برخی کشورها نظیر عربستان و قطر برای تسلیح معارضین گفت: سازمان ملل خیلی تلاش کرده که خشونت ها به پایان برسد و همه گروه های درگیر باید به خشونت پایان دهند.

همچنین علی اکبر صالحی ،وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز پس از دیدار با عنان با بیان اینکه ایران در رابطه با بحران سوریه جزئی از راه حل است، گفت: امیدواریم کسانی که از اقدامات کوفی عنان ناراحتند نیز جزئی از راه حل باشند نه مشکل. علی اکبر صالحی در پاسخ سئوالی در رابطه نقش ایران در حل بحران سوریه اظهار داشت: برخی کشورها نسبت به روند مثبتی که کوفی عنان برای حل بحران سوریه در پیش گرفته ناراحت هستند.

مطهری به دادستان تهران نامه نوشت

علی مطهری نیز در این ماه در نامه ای به دادستان تهران با انتقاد از اقدام وی در اعلام جرم علیه این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از وی خواست به جای تلاش برای محدود کردن نمایندگان مجلس که مخالف اصول قانون اساسی و موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است، به تلاش بیشتر در جهت استقرار عدالت اجتماعی بپردازد..

مجلس از این پس فقط روزهای یکشنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه می‌دهد

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: ریاست مجلس در آخرین جلسه هیئت رئیسه اعلام کرد موقتا برای اینکه کمیسیون های تخصصی فرصت بررسی کارشناسانه طرح ها را داشته باشند صحن علنی تنها یکشنبه ها و چهارشنبه ها تشکیل جلسه دهد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس کمیسیون ها سه شنبه ها در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تشکیل جلسه می دهند و بهتر می توانند به بررسی کارشناسانه طرح ها و لوایح بپردازند.

حسین مظفر معاون نظارت مجلس نهم شد

علی لاریجانی در حکمی دکتر حسین مظفر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را به عنوان معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در دوره نهم منصوب کرد.

پیش از این محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم بود.

دو روز قبل نیز رئیس مجلس در حکمی دکتر امیدوار رضایی میرقائد را به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

یک اینفوگرافیک جالب از قابلیت های موشکی ایران برای بستن تنگه هرمز

همزمان با نگرانی غربیها درباره عملی شدن تهدید ایران به بستن تنگه هرمز، سایت مقاومة لبنان با انتشار یک اینفوگرافیک به قابلیت های موشکی ایران برای بستن این تنگه اشاره کرد.

در ماههای اخیر تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز باعث افزایش تنش میان تهرانواشنگتن شد و در این بین برخی از مقامات ضمن ابراز نگرانی درباره بستن تنگه هرمز به قابلیت های موشکی ایران اشاره کردند.

برخی مقامات غربی نیز با اشاره به استفاده ایران از راهبرد جنگ نامتقارن علیه نفتکش های آمریکایی در تنگه هرمز به پیامدهای اقتصادی جدی این اقدام از جمله افزایش قیمت نفت اذعان کردند.

اعلام موجودیت یک حزب جدید در جبهه اصلاحات

در این ماه حزب اصلاح طلب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی با برگزاری کنگره ای اعلام موجودیت کرد.

اعضای این حزب 21 عضو شورای مرکزی را انتخاب کردند که اسامی آنان به این شرح است: محمدرضا راه چمنی شهرام صادر سید علی موسوی فریدون سلیمی نیا محمد حسین مغیثی سید محمد هاشمی سید حسن میرقائمی محمد اطهریان مسعود حیدر نژاد محمد جعفر میرکی حسین امیرنیا شهلا لک محمود حنیف پور حجت الاسلام فاضل امیر جهانی سید سبحان حسینیمحسن شادمان معصومه علی کرمی امیر رضا مانی شمسی پور محمدی راهب خانی ابراهیم کاهه.

راهکار تهران برای حل بحران سوریه از زبان صالحی

شبکه العالم به نقل از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کشورمان برای برگزاری نشست مخالفان و دولت سوری در تهران خبر داد.

صالحی به العالم گفت : آمادگی داریم معارضین را به ایران دعوت کنیم و شرایط لازم را برای گفتگو بین آنها و دولت سوریه فراهم کنیم.

صالحی تأکید کرد: معتقدیم که موضوع سوریه باید به صورت سوری سوری حل شود، و چیزی از بیرون تحمیل نشود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری ایران و سازمان ملل و کشورهای منطقه همکاری های وسیعی برای حل بحران سوریه صورت گیرد، و اقدامات موثری داشته باشیم.

بستن تنگه هرمز مستلزم تدبیر فرمانده معظم کل قواست

سردار سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه هجدهمین همایش سالانه فرماندهان نیروی دریایی سپاه در خصوص ورود ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس گفت: قضیه حضور و نقش آمریکا در منطقه مسئله تامین منافع ابرسرمایه‌‌داری آمریکا و صهیونیسم در منطقه است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: ما طرح بستن تنگه هرمز را داریم ولی اجرای آن مستلزم تدبیر و دستور فرمانده معظم کل قوا است.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به کشتار جمعی مسلمانان در میانمار

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اخبار واصله در خصوص کشتار جمعی از مسلمانان در کشور میانمار ضمن ابراز نگرانی شدید از حادثه فوق ، خواستار اقدامات سریع و جدی توسط دولت میانمار، مجامع بین المللی و سازمان همکاری اسلامی جهت روشن شدن ابعاد این فاجعه و برسی علل و توقف خشونتها در صورت تائید اخبار واصله در این خصوص شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: احترام به حقوق پیروان ادیان و فراهم آوردن زمینه های بهره مندی از حقوق شهروندی برای اقلیتهای دینی و قومی اصلی پذیرفته شده در همه مکاتب می باشد و انتظار می رود دولت میانمار شرایط لازم را برای همبستگی و وحدت ملی و حقوق مربوط به مسلمانان در آن کشور فراهم نماید و از هرگونه اعمال خشونت و وقوع فجایع انسانی در این زمینه جلوگیری بعمل آورد.

استیصال دشمنان از اقتدار موشکی و دریایی سپاه

سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی سپاه که در مشهد مقدس برگزار می گردد دوران پس از جنگ را فرصت مغتنمی برای شناخت و معرفت دفاع مقدس توصیف و تصریح کرد: این معرفت از چند جهت حاصل شد و معرفت و شناختی که ما اکنون نسبت به سالهای جنگ تحمیلی کسب کرده‌ایم آن زمان با این عمق وجود نداشت.

سرلشکر سلیمانی با اشاره به خصوصیات دشمن از صدام به عنوان دژخیمی خون ریز یاد کرد و افزود: ویژگی ها؛ صفات و خلاق حاکم بر دشمن به ما کمک می کند که حقیقت راه و استقامت و پایمردی را که در این مسیر داشته ایم بشناسیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان با اشاره به آمادگی های دفاعی و پیشرفت‌های حیرت انگیز ایران و تاثیر آن بر اردوگاه دشمنان انقلاب اسلامی گفت: امروز رشد و ارتقای توان نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف از جمله عرصه های موشکی، توان دریایی سپاه و تحولاتی که در این عرصه ها در کشور روی داده برای دشمنان قابل تحمل نیست.

کنترل منطقه خلیج فارس در دست ایران است

امیردریادار حبیب الله سیاری روز دوشنبه در حاشیه اولین همایش مدیریت دانش ارتش که در دانشکده فرماندهی و ستاد این نیرو برگزار شد در جمع خبرنگاران در واکنش به طرح های آمریکا برای مقابله با مسدود شدن تنگه هرمز اظهار داشت: امنیت منطقه در زیر سایه اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران برقرار می شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر تامین امنیت خلیج فارس توسط ایران تاکید کرد و گفت: کنترل منطقه خلیج فارس در دست ایران است.

برگزاری نخستین کنفرانس علمی جنبش عدم تعهد در تهران

نخستین کنفرانس علمی بین‌المللی جنبش عدم تعهد صبح روز سه شنبه در سالن‌‌های همایش‌های رایزن آغاز به کار کرد.این کنفرانس در دو روز با برگزاری کارگروه‌های مشترک اقتصاد و توسعه، فرهنگ، جامعه، تمدن، رسانه و ارتباطات اجتماعی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و تشکل‌های مردم نهاد و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد.

براساس این گزارش در مراسم افتتاحیه این کنفرانس پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهور از سوی علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای وی قرائت و علی اکبر رضایی رئیس کنفرانس علمی بین‌المللی جنبش عدم تعهد نیز به ارایه گزارشی از عملکرد علمی این کنفرانس پرداخت.

لاریجانی اعضای ناظر در برخی از دستگاه‌های اجرایی را تعیین کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور احکام جداگانه ای، اعضای ناظر در برخی از دستگاه های اجرایی را منصوب کرد.

لاریجانی در نامه های جداگانه ای به دکتر احمدی نژاد، محمدرضا باهنر را به مدت یکسال به عنوان عضو شورای عالی مدیریت بحران کشور، فاطمه رهبر و لاله افتخاری را به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ارسلان فتحی پور، غلامرضا مصباحی مقدم، رضا رحمانی و عباس رجائی روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات،‌ صنایع و معادن و کشاورزی،‌آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی را به عنوان عضو شورای گفتگوی دولت، مهرداد بذرپاش و بهروز نعمتی را به عنوان اعضای کمیته بررسی پیشنهاد اتاق بازرگانی و شورای اصناف در جهت اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری ، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی را به عنوان ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اشتغال ، حسین مظفر معاون نظارت مجلس و عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات را به عنوان اعضای شورای دستگاه های نظارتی و همچنین سیدمسعود میرکاظمی و غلامرضا مصباحی مقدم روسای کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات را به عنوان اعضای هیات عالی نظارت بر منابع نفتی منصوب کرد.