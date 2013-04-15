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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۱۱

در پی پیروزی مادورو اعلام شد؛

خودداری کاپریلس از پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا

خودداری کاپریلس از پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا

رهبر اپوزیسیون ونزوئلا از پذیرش نتایج انتخابات روز گذشته این کشور که با پیروزی "نیکلاس مادورو" به پایان رسید، خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "انریکه کاپریلس" رقیب انتخاباتی "نیکلاس مادورو" با رد نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات ونزوئلا خواستار بازشماری آرا شد.

کاپریلس طی یک سخنرانی در جمع هواداران خود گفت: نتایج مورد قبول ما متفاوت است. رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خطاب به مادورو گفت: اگر پیش از این غیرقانونی بودی، اکنون بیش از گذشته غیرقانونی هستی.

این در حالی است که بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات ونزوئلا، "نیکلاس مادورو" معاون رئیس جمهوری فقید این کشور با کسب بیش از 50 درصد آرا، پیروز انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته است.

گفتنی است ناظران انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا پیشتر در مورد تلاش اپوزیسیون برای به اغتشاش کشاندن کشور در صورت پیروزی مادورو با فاصله اندک نسبت به کاپریلس هشدار داده بودند.

کد مطلب 2033116

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