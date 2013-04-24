مادورو خواستار مذاکره کاراکاس- واشنگتن شد/ اورتگا به آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نیکلاس مادور" شب گذشته با انتخاب "کالیکستو اورتگا" به عنوان نماینده ویژه ونزوئلا برای مذاکره با آمریکا خواستار گفتگوی این دو کشور برای حل تنش ها شد.

مادورو به عنوان رئیس جمهور جدید ونزوئلا در حالی این اقدام را انجام می دهد که پیشتر آمریکا را متهم به دخالت در انتخابات 14 آوریل ونزوئلا و آشوب های بعد از آن کرده بود.

ونزوئلا به دلیل مرگ "هوگو چاوز" در ماه مارس سال جاری، شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 14 آوریل بود که در نهایت مادورو توانست با غلبه بر "انریکه کاپریلس" به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شود.

مادورو در سخنان شب گذشته خود با اشاره به اینکه ونزوئلا در آمریکا سفیر ندارد، اورتگا را به عنوان مسئول امور کاراکاس در واشنگتن انتخاب کرد.

رئیس جمهور ونزوئلا در این رابطه گفت : تصمیم گرفتم تا کالیکستو اورتگا را برای مذاکره با آمریکا انتخاب کنم و ممکن است افراد و مراکزی که وی در آمریکا با آنها مذاکره خواهند کرد افزایش بیایند و نهادهایی چون دانشگاه ها، بخش های آکادمیک، بخش های اجتماعی و اتحادیه ها، جامعه لاتین تبارها، آمریکایی-آفریقایی تبارها، کنگره، سناتورها، اعضای مجلس نمایندگان و بخش های انرژی، اقتصادی و تجاری آمریکا به جمع مخاطبان وی افزوده شوند.