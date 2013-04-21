لیست 31 نفره اصلاح طلبان برای شوراها/ شرایط بدون خاتمی هم پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر؛ احمد مسجد جامعی عضو فعلی شورای شهر تهران بار دیگر کاندیدای انتخابات شورای شهر شد.

وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر؛ مبنی بر اینکه اصلاح طلبان تحت عنوان چه لیستی در انتخابات حاضر می شوند و اینکه آیا لیست 31 نفره می دهید گفت: اصلاح طلبان برنامه ریزی گسترده ای برای انتخابات شورای شهر داشته اند و در یک فضا و برنامه تعریف شده با یک لیست 31 نفره وارد انتخابات خواهند شد.

مسجد جامعی افزود: برخی از این اعضای لیست 31 نفره تاکنون ثبت نام کرده اند و برخی دیگر هم امروز ثبت نام خواهند کرد.

عضو شورای شهر تهران همچنین درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اولویت اول ما آقای خاتمی و هاشمی است اما شرایط بعد از عدم کاندیدا توری آنان هم پیش بینی شده است.

وی همچنین در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر آقای خاتمی کاندیدا نشود اصلاح طلبان چه رویه ای را در انتخابات پیش می گیرند خاطرنشان کرد: حتما بر روی کاندیدای دیگری اجماع خواهند کرد.

وی ضمن استقبال از ثبت نام هنرمندان، شاعران و ورزشکاران در انتخابات گفت: روح شهر گم شده و با خشونت آمیخته شده است؛ لذا حضور این اقشار می تواند بسیار موثر باشد.