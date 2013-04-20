۳۱ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۴۲

اختصاصی مهر؛

جزئیات دیدار نوروزی خاتمی و هاشمی/ پیشنهاد هاشمی برای تشکیل ائتلاف 2+1 اصلاح‌طلبان

هاشمی رفسنجانی در دیدار نوروزی با سید محمد خاتمی به وی پیشنهاد داده است که از مدل ائتلاف سه گانه اصولگرایان استفاده کرده و ائتلافی میان خود، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری تحت عنوان ائتلاف 1+2 اصلاح طلبان تشکیل دهد که این پیشنهاد با مخالفت خاتمی مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نوروزی حجت الاسلام سید محمد خاتمی با آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار نوروزی خود مباحثی را در خصوص مهمترین مسائل کشور از جمله آرایش سیاسی انتخابات پیش رو، وضعیت و نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات و کاندیداتوری چهره حداکثری از سوی این جریان سیاسی بحث و گفتگو کردند.

در این دیدار نوروزی سید محمد خاتمی به آیت الله هاشمی رفسنجانی پیشنهاد کاندیداتوری ارائه می کند و می گوید: بهتر است شما در انتخابات ریاست جمهوری آتی کاندیدا شوید؛ چرا که از نظر بنده، بسیاری از سیاسیون و مردم شما بهترین گزینه برای ریاست جمهوری محسوب می شوید.

پس از سخنان خاتمی، هاشمی پیشنهاد وی را نمی پذیرد و در عین حال پیشنهادی را به رئیس جمهور دولت اصلاحات ارائه می کند.

هاشمی رفسنجانی در پیشنهاد انتخاباتی خود خطاب به خاتمی می گوید: بهتر است همچون اصولگرایان که ساز و کار ائتلافی را برای معرفی کاندیدای خود در نظر گرفته اند، اصلاح طلبان نیز به سمت تشکیل یک ائتلاف بروند.

وی در تشریح پیشنهاد انتخاباتی اش برای اصلاح طلبان به خاتمی، می افزاید: همانطور که اصولگرایان ائتلاف سه گانه را برای رسیدن به اجماع برگزیده و معرفی کرده اند، خوب است که اصلاح طلبان هم ائتلاف 2+1 را با حضور جنابعالی و آقایان اسحاق جهانگیری و حسن روحانی تشکیل دهند.

هاشمی رفسنجانی در ادامه پیشنهادش به خاتمی ضمن تاکید بر فصل الخطاب بودن نظر خاتمی در این ائتلاف اضافه می کند: اگر خروجی این ائتلاف سه نفره برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده شما باشید که بهترین حالت برای اصلاح طلبان بوجود خواهد آمد، در غیر اینصورت ضمن موافقت با کاندیداتوری یک نفر از بین اسحاق جهانگیری و حسن روحانی از آن ها حمایت کنید.

البته این پیشنهاد رئیس جمهور دولت سازندگی با اقبال رئیس جمهور دولت اصلاحات مواجه نشده و خاتمی تمایلی به این پیشنهاد نشان نداده است.

