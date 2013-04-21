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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

ائتلاف فرزندان شهید برای انتخابات شورای شهر تهران

ائتلاف فرزندان شهید برای انتخابات شورای شهر تهران

جمعی از فرزندان شهدای شاخص انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس با تشکیل ائتلافی در انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ جمعی از فرزندان شهید با حضور در فرمانداری تهران برای انتخابات شورای شهر چهارم ثبت نام کردند.

سمیه بروجردی دختر شهید بروجردی، محمد مهدی تندگویان فرزند شهید تندگویان، علی کشوری فرزند احمد کشوری، سید محمد طباطبائی نژاد فرزند شهید آیت الله طباطبائی نژاد از شهدای حزب جمهوری از جمله این ثبت نام کنندگان هستند.

این فرزندان شهید، ائتلافی حول محور الگوی مدیریتی شهدا و به منظور نهادینه کردن فرهنگ آنان در جامعه و شهر تهران تشکیل داده اند.

این ائتلاف لیستی متشکل از جمعی از فرزندان شهدا را ارائه خواهند داد.

کد مطلب 2037244

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