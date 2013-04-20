اصولگرایان در صورت حضور خاتمی تغییر تاکتیک می دهند/ تعدد کاندیداها انتخابات را پیچیده می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا باهنر جمعه شب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد مسکن مهر بیان داشت: مسکن مهر در دولت احمدی نژاد با اهداف خانه دار شدن مردم، اشتغال زایی و کنترل قیمت مسکن آغاز شد. این طرح در باطن خوب و پسندیده است. بسیاری از مردم که فکر می کردند تا پایان عمر خانه دار نمی شوند به لطف این طرح صاحبخانه شده اند ولی تعلل در تحویل و سایر کم کاری ها موجب افزایش 100 درصدی قیمت خانه در شهرهای مختلف کشور شد حتی رهن و اجاره رشدی بیش از 100 درصدی را نشان می دهد.

وی اظهارداشت: کنترل قیمت مسکن باید طبق ساز و کارهای اصولی انجام شود. در اقتصاد کلان ساخت مسکن همیشگی است و نمی توان گفت با ساخت و ساز مسکن در دولتهای نهم و دهم دیگر در آینده نیاز به مسکن نیست. احمدی نژاد با اجرای طرح مسکن مهر موجبات خروج سرمایه گذاران بخش خصوصی از بازار مسکن را فراهم کرد بدون آنکه به عواقب آن بیندیشد. زیرا این سرمایه گذاران وارد بازار سکه، ارز و سفته بازی شدند و اقتصاد را با بحران روبرو کردند.

داشتن حزب قوی نیازمند اختیارات در قوانین است

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تایید اینکه مردم توجه ای به نظر احزاب در کشور ندارند، افزود: در نظام مردم سالاری دینی مسئولان مستقیم و یا با یک واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند از این رو نیازمند داشتن احزاب قوی و تصمیم گیر در ارائه گزینه های مناسب و معرفی آن به مردم هستیم.

وی با بیان اینکه نبود حزب قوی و فراگیر حلقه مفقوده در کشور است، اضافه کرد: شاید بگویند 200حزب در کشور وجود دارد اما بیش از 170 حزب غیر فعال هستند و تعدادی که فعالیت دارند نتوانسته اند جایگاه مناسبی در میان مردم بدست بیاورند.

باهنر با بیان اینکه حافظ تاریخی مردم دل خوشی از احزاب ندارند، خاطرنشان کرد: برای داشتن یک حزب قوی نیازمند سرمایه گذاری مناسب در راستای درآمدزایی هستیم، همچنین نیروی قوی و متفکر هم از لازمه های داشتن یک حزب قوی و فراگیر است. از سوی دیگر قوانین هم باید در راستای حمایت از حزب ها تصویب شود. داشتن اختیارات و آزادی مشخص در فعالیت ها می تواند در فراگیری احزاب موثر باشد.

عضو ائتلاف پنج نفره اصولگرایان با ابراز نگرانی از تعدد کاندیداها در میان اصولگرایان اعلام کرد: تشکیل ائتلاف های سه گانه، ائتلاف پنج نفره و حضور برخی از کاندیداهای مستقل فضا را برای تصمیم گیری دشوار می کند. از این رو پیشنهاد می کنم اصولگرایان پای یک میز بنشینند و یک مدیریت واحد را مشخص کنند زیرا تعدد کاندیداها انتخابات را پیچیده خواهد کرد.

وی عنوان کرد: بر اساس پارامترهای نظرسنجی ها، اقبال احزاب و گروه های سیاسی و سایر موارد کاندیدای ائتلاف پنج نفره قبل از ثبت نام مشخص و معرفی خواهد شد. از اعضای ائتلاف 2+1 هم می خواهیم قبل از نام نویسی فرد مورد قبول را معرفی کنند زیرا بعد از ثبت نام کناره گیری مشکل می شود.

اگر خاتمی در انتخابات حضور یابد اصولگرایان تغییر تاکتیک می دهند

باهنر در مورد حضور احتمالی خاتمی در انتخابات، بیان داشت: تا این لحظه خاتمی علاقه ای برای حضور در انتخابات نشان نداده ولی نباید فراموش کرد در عالم سیاست غیر ممکن نداریم. در صورت حضور خاتمی در انتخابات آرایش اصولگرایان تغییر خواهد کرد و می دانیم با چه شیوه ای در انتخابات حضور یابیم.

کاهش تولید و تورم چالشهای پیش رو/ افزایش 7برابری نقدینگی در کشور

وی تورم و کاهش تولید را چالش های اقتصادی کشور برای دولت آینده بیان کرد و گفت: افزایش نقدینگی در کشور عامل اصلی تورم است. میزان نقدینگی کشور در ابتدای دولت احمدی‌نژاد 70 هزار میلیارد تومان بود اما این نقدینگی با رشد هفت درصدی به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. جمع آوری نقدینگی از کشور غیر ممکن است و دولت آینده تنها می تواند این نقدینگی را کنترل و ثابت نگه دارد.

وی گردش پول، هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها را عوامل رشد تورم عنوان کرد و خاطرنشان کرد: رابطه مستقیمی میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است، رشد اقتصادی در هشت سال گذشته بطور متوسط چهار درصد بود. در حالی که رشد نقدینگی بالغ بر 20 درصد بوده است.

باهنر با بیان اینکه تورم ساختاری 20درصدی دارد و باید اصلاح شود، عنوان کرد: متاسفانه سیاست های غلط اقتصادی دولت موجب رشد 40 درصدی تورم در سال گذشته بود.

اعتقادی به سهمیه های جنسیتی و بومی در کابینه ندارم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه قائل به سهمیه در انتخاب کابینه نیستم، بیان داشت: در دولت احمدی‌نژاد خانمها شانس آوردند و توانستند در کابینه دولت دهم توانایی های خود را نشان دهند. اما تغییر خانم دستجردی وزیر بهداشت که کارنامه خوب و قوی در این حوزه داشت واقعا نمک‌نشناسی رییس‌جمهور را نشان داد.

وی عنوان کرد: سعی خواهم کرد در کابینه از رجال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توانمند استفاده کنم.