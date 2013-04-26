به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال استقلال که با برنامه ورزش و مردم صبحت می کرد در ابتدای حرف هایش به انتقاد از برخی برنامه های تلویزیونی پرداخت و در تمجید از برنامه بهرام شفیع گفت: برنامه شما را باید پدر برنامه های ورزشی معرفی کرد که صداقت دارد، معرفت دارد، انتقاد هست و مهمتر اینکه به حاشیه ها وارد نمی شود و زندگی شخصی افراد را هم زیر سوال نمی برد. امیدوارم که این سیاست در مورد بقیه برنامه های تلویزیون هم اعمال شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال توضیحاتی تکراری در مورد رابطه اش با فرهاد مجیدی ارائه کرد و در مورد قهرمانی استقلال در رقابت های لیگ برتر نیز گفت: هنوز کار ما تمام نشده است و تا رسیدن به قهرمانی دو یاعلی دیگر پیش رو داریم.

امیر قلعه نویی در مورد قراردادش با استقلال و اینکه آیا در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد گفت: مربی که می خواهد در لیگ قهرمانان آسیا به قهرمانی برسد و موفقیتی کسب کند حتما باید برنامه ای سه ساله داشته باشد. من هم با استقلال قرارداد دوساله دارم و هدفم این بود که بتوانم با این تیم در لیگ قهرمانان آسیا به موفقیتی برسم اما اتفاقاتی که در این فصل در استادیوم آزادی رخ داد تا حدودی من را با تردید مواجه کرده است. این رفتارها با اهدافی که من در سر دارم متناقض است و به همین خاطر تلاشم این است که یک مربی بزرگ فصل بعد سرمربی استقلال شود تا بتواند خواسته های هواداران را برآورده کند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال با بیان اینکه در ایران همه به دنبال نخبه کشی هستند به انتقاد از حرف و حدیث های اخیر پیرامون قهرمانی این تیم و خطای برخی بازیکنان تیم های رقیب اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی ها به دنبال مطرح کردن مسائلی هستند که از اساس غلط است. من زمانی که کریم بوستانی در استقلال اهواز یک قهرمانی را از من گرفت او را به کادر فنی تیمم اضافه کردم. آیا آن زمان هم این مسائل را مطرح کردند؟ اگر تیم استقلال اهواز باخته بود و من بوستانی را می آوردم چه می کردند؟

قلعه نویی در مورد مسائلی که پیرامون احسان حاجی صفی مطرح می شود گفت: حاجی صفی سه سال شاگرد من بوده و یک مومن است نه مسلمان. او از یک خانواده سالم و با شرافت است و مسائلی که پیرامون وی مطرح می شود صحیح نیست. متاسفانه در ایران می خواهند هرکس که در حرکت است را متوقف کنند که ما چاره ای به جز پناه بردن به خدا نداریم.

امیر قلعه نویی در پایان با انتقاد مجددش از برخی قلم بدستان که نمی خواهند او موفق شود گفت: متاسفانه برخی دوستان دارند از قلعه نویی یک چهره زشت می سازند. امیدوارم شرایطی فراهم شود که همه توانایی مربی ایرانی را باور کنند و به او احترام بگذارند. ما مربیان خوبی داریم که باید قدر آنها را بدانیم.