به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، امير سرتيپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش، امروز در جمع دانشجويان دانشگاه‌هاي افسري حاضر در دوره معارف جنگ شهيد سپهبد صياد شيرازي در منطقه عمومي شرهاني، با اشاره به فرمايش امام (ره) درباره اين‌كه نيروي زميني در نوك پيكان قرار داشته و به حق چهره راستين و استوار خود را در دفاع از مرزها نشان داده است؛ گفت: نيروي زميني ارتش در طول دوران دفاع مقدس در كنار ساير قوا، عزت و اقتدار را به كشور بازگرداند و امروز به‌عنوان ذوالفقار ولايت در دست علي زمان است.



امير سرتيپ پوردستان خطاب به دانشجويان ارتش با بيان اين‌كه شما سربازان امام زمان (عج) هستيد كه امروز با شهدا بيعت مي كنيد، خاطرنشان كرد: وقتي در ابتداي جنگ، عراق با 12 لشكر و 45 تيپ به ايران حمله كرد، به‌دنبال آن بود كه طي يك هفته، ايران را تصرف كند ولي جوانان اين مرز و بوم براي حفظ سرزمين‌مان‌ خون خود را اهدا كردند تا اين خاك به اشغال در نيايد. لذا اين خاك مبارك و مطهر است و شما سربازان امام زمان(عج) امروز مي‌توانيد با ادامه دادن راه شهدا، عهد خود را با حسين زمانتان محكم كنيد.



فرمانده نيروي زميني ارتش در ادامه تصريح كرد: اگر در عاشورا كسي نبود تا امام حسين را ياري كند امروز شما به نداي هل من ناصر ينصرني حسين زمان پاسخ مي‌دهيد و همه آماده‌ايم تا آخرين قطره خون از عزت، اقتدار و كيان نظام جمهوري اسلامي ايران دفاع كنيم.



امير سرتيپ پوردستان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به فعاليت‌هاي نيروي زميني در دوران دفاع مقدس گفت: نيروي زميني، بلافاصله پس از پيروزي انقلاب، اولين نيرويي بود كه در كردستان با ضد انقلاب مقابله كرد و مقتدرانه، ناامني‌هاي جنوب غرب كشور را خنثي نمود.



وي افزود: با آغاز جنگ تحميلي نيز نيروي زميني جز اولين يكان‌هايي بود كه در مقابل عراق ايستاد و به حق بايد گفت كه نيروي زميني، سهم عظيمي در مقابله با متجاوزان به اين مرز و بوم داشته و در كنار ساير قوا از كيان كشور دفاع كرده است.



امير سرتيپ پوردستان در پايان تأكيد كرد: در جنگ‌هاي آينده، آنچه ما را جلو مي‌برد و اراده ما را بر دشمن چيره مي‌سازد، بنيه‌هاي اعتقادي و ايماني است و ابزارهاي جنگي در مرحله بعدي قرار دارند. بنابراين روحيه ولايت‌مداري، رمز موفقيت ارتش است و امروز به حمدالله اين روحيه در ميان ارتشيان به‌خوبي ديده مي‌شود.