بخشودگی کامل جرایم مالیات بر ارزش افزوده در کردستان تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، کردستان، مصطفی فعله‌گری ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان و با اشاره به بسته حمایتی جدید سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: این تصمیم با هدف حمایت از مؤدیان، تسهیل انجام تکالیف قانونی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی اتخاذ شده است.

وی افزود: بر اساس اعلام رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی به مدت یک سال تمدید شده و مؤدیان می‌توانند بدون تحمل جرایم مالیاتی، نسبت به تکمیل و اصلاح فرآیندهای خود اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به دیگر تسهیلات این بسته حمایتی گفت: پذیرش رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای عرضه‌کنندگان کالا و خدمات با نرخ واحد، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده است که به‌ویژه برای اصناف و مشاغل خرد، موجب کاهش مشکلات اجرایی خواهد شد.

فعله‌گری همچنین از تعیین مهلت جدید تا پایان روز ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برای مستندسازی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز خبر داد و تصریح کرد: مؤدیانی که در این بازه زمانی اقدام کنند، مشمول بخشودگی کامل جرایم مرتبط خواهند شد.

وی در پایان از مؤدیان استان خواست با استفاده از این فرصت قانونی و مراجعه به سامانه مؤدیان، نسبت به تکمیل و مستندسازی اظهارنامه‌های خود اقدام کرده و از مزایای این بسته حمایتی بهره‌مند شوند.