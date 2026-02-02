هنرمندان سیستان وبلوچستان: امروز بیش از پیش نیازمند اتحاد هستیم

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- فاطمه گلوی: در روزهایی که فضای اجتماعی و رسانه‌ای کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، تحلیل عقلانی و افزایش سطح آگاهی عمومی است، سیستان و بلوچستان به‌عنوان استانی با پیشینه فرهنگی و اجتماعی عمیق، همواره صحنه بروز نگاه‌هایی بوده که بر فهم درست مسائل، پرهیز از هیجان‌زدگی و توجه به منافع عمومی تأکید دارد.

بررسی شرایط امروز جامعه نشان می‌دهد که شیوه مواجهه با مطالبات، اختلاف‌نظرها و چالش‌های موجود، ارتباط مستقیمی با میزان آگاهی افراد دارد؛ هر اندازه شناخت عمومی نسبت به حقوق، مسئولیت‌ها و سازوکارهای اجتماعی بیشتر باشد؛ مسیر بیان مطالبات نیز منطقی‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود؛ در چنین فضایی، گفتار عقلانی و رفتار مدنی می‌تواند جایگزین تنش، خشونت و دوگانگی شود.

از سوی دیگر، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت هوشیاری عمومی در برابر فضاسازی‌های هدفمند و جنگ روانی، یکی از مؤلفه‌های اصلی عبور از شرایط حساس کنونی به شمار می‌رود.

از این رو هنرمندان دلسوز استان سیستان و بلوچستان خطاب به مردم استان و کشور در گفت و گو با مهر نکاتی را مطرح کردند تا نقش خود را در این برهه حساس ایفا کرده باشند.

جهان امروز؛ جهان گفتگو است نه اغتشاش

محمد مجاهد، خواننده محلی بلوچی در گفت و گو با خبرنگار مهر در بیان دیدگاه خود درباره شیوه بیان و اعتراض گفت: شیوه بیان و حتی نوع اعتراض در هر جامعه‌ای، ارتباط مستقیمی با میزان آگاهی افراد آن جامعه دارد؛ هرچه سطح آگاهی عمومی بالاتر باشد، افراد جامعه بهتر حقوق و تکالیف خود را می‌شناسند و مطالبه‌گری آن‌ها بیشتر در مسیر حقوق مدنی و قانونی شکل می‌گیرد.

وی افزود: این مسیر، یک روند و پروسه مشخص دارد و شامل پله‌هایی است که باید به‌درستی طی شود تا حق‌طلبی به نتیجه برسد.

مجاهد تأکید کرد: زمانی که افراد با یکدیگر وارد گفت‌وگو می‌شوند و این گفت‌وگو بر پایه منطق استوار باشد؛ دیگر جایی برای خشونت باقی نمی‌ماند؛ نه کسی به سمت اسلحه می‌رود و نه کسی دست به کتک‌کاری می‌زند.

وی تصریح کرد: امروز جهان، جهان دیپلماسی است؛ بسیاری از مسائل را می‌توان با گفت‌وگوهای ساده و نشستن پشت میز حل کرد؛ همان‌طور که به تعبیر مردم بلوچ، بسیاری از اختلافات با نشستن در «دیوان» قابل حل است.

خواننده محلی سیستان و بلوچستان بیان کرد: زمانی که یک جامعه به سمت خشونت، اغتشاش و از بین رفتن گفتمان مدنی حرکت می‌کند، این نشانه آن است که آن جامعه هنوز به سطح مطلوبی از آگاهی نرسیده است.

آگاهی نیازمند مطالعه و شناخت تاریخ است نه نشستن پای ماهواره

وی خاطرنشان کرد: آگاهی صرفاً با تماشای اخبار یا نشستن پای ماهواره به دست نمی‌آید؛ حتی اگر کسی سال‌ها اخبار دنبال کند؛ آگاهی واقعی نیازمند مطالعه، شناخت تمدن‌ها و ملل مختلف و آشنایی با شرایط سیاسی جهان است.

مجاهد گفت: باید بدانیم تمدن‌ها چگونه با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند و دولت‌ها و ملت‌ها چگونه وارد گفتمان می‌شوند. اگر این ارتباط به خشونت کشیده شود، هر دو طرف متضرر خواهند شد؛ چراکه دولت جزئی از ملت است و ملت نیز بخشی از دولت. در نهایت، همه ما یک پیکره هستیم. چه با همدیگر درگیر شویم و چه با هم صحبت کنیم، خودمان هستیم.

وی در پایان تأکید کرد: بهترین راه‌حل، گفت‌وگوی آگاهانه و دوجانبه است؛ اینکه هم مردم با آگاهی وارد گفت‌وگو شوند و هم مسئولان به سمت مردم بیایند. جایی که مردم حق دارند، باید صدایشان شنیده شود و مطالباتشان را با بیانی نرم، منطقی و به‌دور از موج‌سواری‌های بیرونی مطرح کنند.

مردم سیستان و بلوچستان پرچمدار وفاداری و بصیرت هستند

علی پاسبان، بازیگر تئاتر و سینما سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ملت شریف ایران و به‌ویژه مردم آگاه استان سیستان و بلوچستان بار دیگر نشان دادند که هوشیار هستند و فریب بازی‌های رسانه‌ای و جریان‌سازی‌های هدفمند را نمی‌خورند.

وی افزود: سیستان و بلوچستان همواره پرچم‌دار بصیرت و وفاداری بوده و مردم این دیار در طول سال‌های مختلف ثابت کرده‌اند که با وجود همه سختی‌ها، مشکلات و کمبودها، همواره پشت ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب ایستاده‌اند.

پاسبان ادامه داد: مردم سیستان و بلوچستان قدرت تشخیص دارند و فرق میان دلسوز واقعی و افراد مغرض را به‌خوبی می‌فهمند. گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی واقعیت دارد و برای همه ما سخت است، اما این مسائل، مشکلات درون خانواده ماست و قرار نیست افرادی که خارج از کشور نشسته‌اند، برای ملت ایران تصمیم‌گیری کنند. ما اجازه نمی‌دهیم آمریکا، اسرائیل یا هر جریان معاند دیگری در امور داخلی ما دخالت کند.

امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند اتحاد و حمایت از رهبری هستیم

وی بیان کرد: جامعه هنری استان سیستان و بلوچستان نیز آگاه است؛ در گفت‌وگوهایی که با همکاران هنری داشتیم، مشخص بود که آن‌ها توانایی تفکیک مسائل و تشخیص مسیر درست را دارند و با بصیرت، راه خود را انتخاب کرده‌اند.

بازیگر تئاتر و سینما سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که همه ما متحد باشیم و پشت رهبری خود بایستیم.

وی بیان کرد: بخش زیادی از اتفاقات اخیر از خارج از کشور برنامه‌ریزی می‌شود و فضای مجازی و ماهواره‌ها نقش مهمی در این جنگ روانی دارند. آگاهی مردم تعیین‌کننده است.

پاسبان در پایان گفت: خانواده‌ها باید به‌ویژه بر فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند تا در دام شبکه‌هایی که وابستگی آشکار به صهیونیسم، آمریکا و جریان‌های معاند دارند، گرفتار نشوند. مردم سیستان و بلوچستان بار دیگر ثابت کردند که بصیرت دارند و همچنان تا آخرین قطره خون پای آرمان‌ها و رهبری خود ایستاده‌اند.