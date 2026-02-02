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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

محکومیت ۱۷ میلیاردی قاچاقچی لوازم یدکی در پردیس

محکومیت ۱۷ میلیاردی قاچاقچی لوازم یدکی در پردیس

ری- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از محکومیت قاچاقچی لوازم یدکی خودرو در پردیس به پرداخت بیش از ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط کالا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش از محکومیت قاچاقچی لوازم یدکی خودرو در شهرستان پردیس خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات پردیس، پرونده‌ای مربوط به قاچاق لوازم یدکی خودرو به ارزش هشت میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال را بررسی کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه متخلف نتوانست مدارک گمرکی ارائه کند، اتهام قاچاق محرز شناخته شد و شعبه وی را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق، محکوم کرد.

جودکی تصریح کرد: این محموله لوازم یدکی قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی پردیس در یکی از انبارهای شهرستان کشف و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

کد مطلب 6737741

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