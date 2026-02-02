محکومیت ۱۷ میلیاردی قاچاقچی لوازم یدکی در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش از محکومیت قاچاقچی لوازم یدکی خودرو در شهرستان پردیس خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات پردیس، پرونده‌ای مربوط به قاچاق لوازم یدکی خودرو به ارزش هشت میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال را بررسی کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه متخلف نتوانست مدارک گمرکی ارائه کند، اتهام قاچاق محرز شناخته شد و شعبه وی را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق، محکوم کرد.

جودکی تصریح کرد: این محموله لوازم یدکی قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی پردیس در یکی از انبارهای شهرستان کشف و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.