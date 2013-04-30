عملکرد بازیکنان جوان سپاهان مقابل الغرافه رضایتبخش بود/ انگیزه زیاد بازیکنان برای بازیهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه سه‌شنبه پس از پیروزی سه بر یک تیمش مقابل الغرافه قطر در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد سپاهان در بازی با الغرافه بیان داشت: اگرچه ما با وجود پیروزی در این بازی نتوانستیم به مرحله بعد صعود کنیم اما خوشحالم که حداقل موفق شدیم با پیروزی از رقابت‌های آسیایی خداحافظی کنیم.

وی در مورد غیبت بازیکنان اصلی الغرافه و سپاهان در این مسابقه افزود: باید گفت با وجود اینکه اینکه در این بازی الغرافه با تیم اصلی به میدان نیامد، بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت و بازیکنان الغرافه انگیزه بسیاری از خود به نمایش گذاشتند و من به این تیم به خاطر بازی جوانمردانه تبریک می‌گویم.

سرمربی سپاهان با اشاره به دو بازی حساس پیش‌روی سپاهان در لیگ برتر و فینال جام حذفی فوتبال گفت: بازیکنان ما انگیزه زیادی برای کسب نتیجه در بازی‌های آینده دارند و با این پیروزی انگیزه برای بازیکنان ما برای دو مسابقه آینده بیشتر شد.در مورد عملکرد بازیکنان جوان تیم هم باید بگویم که خوشحالم که علی کریمی، بازیکن تازه وارد ما در این بازی بدرخشد. جهان‌عالیان و سایر بازیکنان جوان تیم نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند.

وی در مورد حذف تیمش از رقابت‌های آسیایی گفت: زمانیکه فهمیدیم باید سه روز بعد از بازی با استقلال در نیمه نهایی جام حذفی با الاهلی بازی کنیم، می‌دانستیم که نتیجه بدی در بازی با الاهلی رقم می‌خورد و باعث حذف ما می‌شود.

کرانچار به مصدومیت و استراحت بازیکنان تیمش اشاره کرد و بیان داشت: ما در بازی امروز به سوکای و خلعتبری استراحت دادیم و نویدکیا، بولکو و حاج‌صفی به دلیل مصدومیت در ترکیب 18 نفره ما قرار گرفتند اما بازیکنان جایگزین توانستند جای آنها را پر کرده و بدرخشند.

وی اضافه کرد: هنوز نمی‌توانم در مورد حضور نویدکیا و حاج‌صفی در بازی پرسپولیس نظر بدهم چون این به کادر پزشکی بستگی دارد و باید دید آنها می‌توانند تا بازی پرسپولیس به شرایط آرمانی برسند یا خیر.

تیم فوتبال سپاهان ایران در حالیکه در بازی امشب خود مقابل الغرافه قطر به پیروزی سه بر یک دست یافت، نتوانست به مرحله بعد رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.