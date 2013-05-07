فرقه گرایی بیش از بعد مذهبی جنبه سیاسی دارد/ پنهان بودن قبر حضرت علی(ع) نیز به دلیل همین اقدامات جنایتکارانه بود

حجت الاسلام حسین ابراهیمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیشینه تاریخی جریانات تکفیری در جهان اسلام گفت: فرقه گرایی در هر مرحله ای از تاریخ بشر و نیز تاریخ اسلام بروز و ظهور ویژه ای داشته است لکن شدت و ضعف دارد. اما فرقه گرایی در مقطع ما به دلایل مختلف شدت پیدا کرده است و به ابزاری در دست استکبار جهانی تبدیل شده است.

ریشه فرقه گرایی به خوارج نهروان برمی گردد/ علت پنهان بودن قبر حضرت علی(ع) تا زمان امام صادق(ع)



وی تأکید کرد: امروزه فرقه گرایی آنچنان بعد مذهبی ندارد بلکه بیشتر در چارچوب سیاست تعریف می شود. همانطور که در مقاطعی از تاریخ، انگلیسی ها بنیانگذار فرقی در میان مذاهب اسلامی بودند. آنها برای اینکه بتوانند حکومت کنند، مسلمانان را متفرق کرده و در آئین مقدس اسلام و پیروانش، فرق مختلفی مثل تکفیری ها، بهائی ها و وهابیت را پایه ریزی کردند و در تاریخ و عصر ما بیشتر عنصر فرقه گرایی و تکفیری را تقویت کردند که در قالب «القاعده» تعریف می شود. یعنی این جریان در سراسر جهان اسلام از شبه قاره تا آفریقا و خاورمیانه و در کشورهای عربی حضور تشکیلاتی دارند.



رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد تصریح کرد: ملاحظه می کنید آنچه در مالی و یا در دیگر کشورهای آفریقایی و پاکستان اتفاق می افتد و هر روز هم تکرار می شود و الان در سوریه، لبنان و عراق بروز و ظهور دارد، همه فرقه هایی هستند که در قالب القاعده تعریف می شوند و مقوم و پشتیبانی کننده آنها نیز آمریکا و کشورهایی مثل انگلیس است و به گونه ای این جریانات عمل می کند که گویی دوباره خوارج نهروان زنده شدند. برخی از کارهایی که الان این گروهها دارند انجام می دهند همان زمان هم انجام می دادند. تعرض به اجساد مؤمنین در زمان حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز اتفاق می افتاد. به همین دلیل است که یاران حضرت به حسب وصیت آن بزرگوار شبانه پیکر مطهر مولی الموحدین علی (ع) را دفن کردند و جز خواص از محل قبر حضرت مطلع نبود و این اختفا تا زمان امام صادق(ع) ادامه داشت.



حجت الاسلام ابراهیمی افزود: علت این مسئله هم این بود که همین منافقینی که الان در قالب القاعده تعریف می شوند آن زمان به عنوان خوارج از آنها یاد می شد، به قبور شخصیتهای ممتاز اسلام متعرض می شدند از جمله در پی این بودند که به پیکر مطهر حضرت امیر(ع) هتک حرمت کنند. الان هم کأنه همانها دوباره جان و قدرت گرفتند و با حمایت غربی ها که همواره گزینشی عمل کرده و در ظاهر شعارشان مبارزه با تروریست است اما عمل‌شان تقویت تروریست است، فعالیت می کنند.

سرنوشت فرقه گرایان و تکفیری ها بهتر از بن لادن نخواهد بود



وی تأکید کرد: الان القاعده یکی از فرقی است که بیش از سایر مسلمین دم از اسلام می زند اما هیچ بویی از اسلام نبرده است و با اسلام ارتباطی ندارد. همانطور که«اسامه بن لادن» نوکر آمریکا و عامل سیا بود و به دست خود آمریکایی ها از صحنه محو شد، اینها هم سرنوشتی بهتر از او نخواهند داشت اما الان ابزار دست آمریکایی ها و صهیونیزم هستند و از ناحیه آنها حمایت همه جانبه می شوند تا جهان اسلام را تکه تکه کنند و باز فرق دیگری را ایجاد کنند لذا در داخل القاعده، النصره، سپاه صحابه و... وجود دارد و این باز شقوق تازه ای است که در دل این جریان ایجاد می کنند یعنی "تفرقه بینداز، حکومت کن" که تز انگلیسی ها بود و امروز آن را در جهان اسلام به دست همین ظاهر مسلمانان و باطن کافرها این کارها را انجام می دهند.



این کارشناس امور دینی یادآور شد: ریشه این فرقه گرایی ها از خوارج نهروان و تشدید آن به وسیله انگلیسی ها و تقویت امروز آن به وسیله غربیان به ویژه در رأس آن آمریکایی ها هست و در پی تجزیه کشورهای اسلامی هستند چه در سوریه چه در عراق، می خواهند هم جنگ قومی راه اندازند و هم جنگ مذهبی به نام اسلام برپا کنند.

پیشرفت انقلاب اسلامی و وقوع بیداری اسلامی موجب اقدامات تلافی جویانه غرب و حاکمان مرتجع عربی شده است



وی پیشرفت انقلاب اسلامی و وقوع بیداری اسلامی در پی آن را از مهمترین دلایل این اقدامات جناتکارانه گروه های تکفیری و سلفی توصیف کرد و گفت: آمریکایی ها و غربی ها و نیز مرتجعین عرب به این نتیجه رسیده اند که اگر انقلاب اسلامی با این روندی که پیش می رود در آینده نه چندان دور هم قدرت مستکبرین را از بین می برد و هم نوکرهای دست نشانده آنها را به ذلت و خواری می کشاند و ملتها جایگاه خود را پیدا می کنند و از این فرقه گرایی دست برمی دارند و به دنبال آن اسلام ناب محمدی(ص) که امام(ره) معرفی کرد، می روند.



حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به شخصیت تاریخی «حجربن عدی» و «جعفرطیار» و هتک حرمت مراقد شریف آنها از سوی تکفیری ها، گفت: حجر بن عدی یکی از اصحاب پیامبر(ص) و از یاران برجسته امیرالمؤمنین(ع) بود و جرمش این بود که به توصیه نبی مکرم اسلام(ص) عمل کرد و از حضرت علی(ع) تبری نجست و همواره با علی(ع) بود و به عشق امیرالمؤمنین(ع) زنده به گور شد اما دست از هدف و راهی که انتخاب کرده بود برنداشت.



وی افزد: باز صحابه دیگر رسول خدا و آن شخصیتی که فاتح آفریقا در هجرت به حبشه بود و در مقابل مسیحیان با خواندن قرآن و با سخنان زیبایش جهان مسیحیت را تکان داد یعنی «جعفرطیار» فرزند بزرگوار حضرت ابیطالب و برادر عالیقدر حضرت علی(ع) است که وقتی پیامبر(ص)خبر شهادت او را شنید، فرمود: فردای قیامت خداوند به جعفر دو بال عطا می کند و با فرشتگان در بهشت به پرواز در می آید. او در جبهه نبرد برای حفظ اسلام به شهادت رسید و این افراد تکفیری مرقد او را به آتش می کشند. الان کار به جای رسیده است که باسابقه ترین و مؤمنین ترین افراد جهان اسلام، اینگونه به دست همین ظاهر مسلمانان بی حرمتی می کنند و همه همه دست پخته آمریکا و صهیونیزم و مرتجعین منطقه است و علت این اقدامات وحشیانه آنها هم بیداری اسلامی است.

با هجمه علمایی و فرهنگی و اعتقادی جلوی این حرکات ضدانسانی و ضد دینی گرفته شود



این کارشناس امور دینی به ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای از بین بردن این اقدامات ضد اسلامی و ضد انسانی پرداخت و گفت: راهکار کوتاه مدت این است که با علمای مختلف فرق اسلامی ارتباط گرفته شود و احساس مسئولیت آنها تشدید شود. همه علما این نوع رفتارهای جنایتکارانه را خلاف اسلام می دانند و در مقابل تکفیری ها و جنایات آنها موضع بگیرند و عزیزان در مجامع جهانی مربوطه از جمله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت(ع) و در تشکیلات بیداری اسلامی تلاش کنند به سرعت از علمای مذاهب مختلف اسلامی در این خصوص فتوا بگیرند و این اعمال را در کوتاه مدت سریع محکوم کنند و یک هجمه فتوایی علیه تکفیری ها صورت گیرد چراکه همه مسلمانان بالاتفاق نبش قبر را حرام می دانند و این حرمت به صورت فتوا از علمای مختلف جهان گرفته شود تا افکار عمومی در مقابل این گونه اعمال موضع داشته باشد.



حجت الاسلام ابراهیمی در پایان تصریح کرد: راهکار بلندمدت هم برگزاری کنفرانسهای مشترک در حوزه وحدت اسلامی و گفتگوی بین مذاهب و علمای جهان اسلام است تا این مسائل را برای همیشه در جهان اسلام بخشکانند اینکه یک عده راه بیفتند و شعار اسلامی بدهند در حالیکه جهال‌شان هیچ چیزی از اسلام نمی فهمند و آگاهان شان هم عامل غربی ها هستند، باید جلوی این مسائل گرفته شود. لذا معتقدم می شود با یک هجمه علمایی و فرهنگی و اعتقادی جلوی این حرکات ضدانسانی و ضد دینی را گرفت.