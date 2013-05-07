به گزارش خبرنگار مهر، پيش از اين قرار بود دو تيم منتخب كشتي فرنگي و آزاد كشورمان طي روزهاي 25 ارديبهشت تا 10 خردادماه براي انجام اردوي مشترك به كشور تونس سفر كنند. بر اين اساس اين اردوي مشترك آماده سازي به دليل عدم تأمين هزينه ها انجام نخواهد شد. اين در حاليست كه آزاد و فرنگي كاران ايران همچنان به دليل عدم تامين بودجه و همچنين مخالفت شوراي برون مرزي، بسياري از تورنمنت هاي بين المللي را از دست مي دهند.

در همين راستا پيش از اين نيز شوراي برون مرزي وزارت ورزش با اعزام تيم هاي كشتي آزاد و فرنگي ايران به جام قهرمانان تركيه، اعزام تيم هاي كشتي آزاد و فرنگي به جام پيروزي تركيه، اعزام فرنگي كاران منتخب به تورنمنت بين المللي آذربايجان و تورنمنت درياي سياه در اوكراين نيز مخالفت كرده بود.

لغو اعزام تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران در رده هاي سني مختلف به چندين تورنمنت بين المللي و برنامه برون مرزي طي چند ماه اخير باعث شده تا بسياري از برنامه هاي كادر فني با مشكل روبرو شود، بطوريكه اين روند با زمزمه جدايي تعدادي از مربيان تيم هاي پايه نيز همراه بوده است.