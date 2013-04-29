ترکیب آزادكاران اعزامی به اوکراین مشخص شد/ معصومی هم هست!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین‌المللی جام دریای سیاه طي روزهای 26 تا 28 اردیبهشت ماه در شهر اودسا اوكراين برگزار می‌شود كه تركيب تيم اعزامی كشتی آزاد ايرن به اين تورنمنت به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: یاسر حیدر قلی نژاد

60 کیلوگرم: سینا امینی

66 کیلوگرم: محسن آقاجانی

74 کیلوگرم: جعفر قاسمی

84 کیلوگرم: مسعود مددی

96 کیلوگرم: اباذر اسلامی

120 کیلوگرم: فردین معصومی

مربیان: علی اکبردودانگه و حسین نقیبی

پزشک تیم: داود آزاد بخت

سرپرست: سلمان قادری

سفر تیم ایران به این رقابتها در صورت موافقت شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان انجام می‌شود.

