اخلاق در ورزش نهادینه شود/ رودسر با کمبود اماکن و امکانات ورزشی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد عبدالله زاده پاشاکی ظهر امروز در دیدار با سرپرست و کارکنان اداره ورزش و جوانان این شهرستان با اشاره به اهمیت اخلاق در ورزش افزود: اخلاق در ورزش باید سرلوحه کار قرار گرفته و همزمان با پرورش جسم، روح ورزشکار هم باید برای اخلاق صحیح اسلامی تربیت شود.

وی ادامه داد: با توجه به طوفان حملات دشمن برای آسیب رساندن به جوانان در زمینه های مختلف باید تلاش شود تا با تشویق جوانان به ورزش و ایجاد انگیزه و آماده سازی بستر ورزشی زمینه حضور آنان در عرصه های مختلف ورزشی را فراهم سازید.

سرپرست اداره ورزش و جوانان رودسر نیز در این دیدار گفت: رودسر از جمله شهرستان های مستعد در امر ورزش استان است که با توجه به استقبال مردم به ویژه جوانان از ورزش، در این شهرستان با کمبود اماکن و امکانات ورزشی مواجه هستیم.

کاوه قدسی ادامه داد: رودسر در رشته های مختلف ورزشی دارای جوانان ورزشکار مدال آور در عرصه های جهانی، آسیایی و کشوری است و در سال جاری نیز این رویه ادامه پیدا کرده و نخستین شهرستان در استان هستیم که در سال جدید وزنه بردار رودسری مقام دوم وزنه برداری جوانان جهان را به دست آورد.

وی افزود: در دو رشته فوتبال ساحلی و والیبال ساحلی نیز این شهرستان به عنوان قطب این دو رشته ورزشی در کشور شناخته می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان رودسر با اشاره به پروژه استخر شهرستان رودسر گفت: این پروژه از خواسته های به حق مردم این شهرستان است که در سال 86 کلنگ احداث آن به زمین زده شد ولی متاسفانه تا به امروز فقط 19 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که فرماندار و دیگرمسئولان ذیربط در شهرستان در تلاش هستند با برطرف کردن موانع موجود، این پروژه مهم شهرستانی هرچه سریعتر ساخته شده و به بهره برداری برسد.

وی همچنین با اشاره به حمایت های خوب برخی از مسئولان شهرستان به ویژه فرماندار، معاونان فرمانداری، شهرداران و بخشداران ضمن تقدیر از آنان ابراز امیدواری کرد این رویه همچنان ادامه یافته تا در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ورزش شهرستان بوده و ورزش این منطقه را به جایگاه مطلوب و ایده آل برسانیم.