شکست دادن استقلال سخت بود/ به بازیکنانم گفتم از فوتبال لذت ببرید

به گزارش خبرنگار مهر، مارکوس پاکتا که بعد از تساوی بدون گل چهارشنبه شب الشباب برابر استقلال با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: استقلال نیمه اول فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت و ما هم حملاتی را طراحی کردیم که در یکی از این صحنه‌ها پنالتی برای ما گرفته نشد البته روی این صحنه مطمئن نیستم. به استقلالی ها هم به خاطر صعود به مرحله بالاتر تبریک می گویم و امیدوارم که موفق باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به دریافت 4 گل در بازی رفت با چه انگیزه ای در بازی برگشت شرکت کردید گفت: ما در بازی قبل چهار بازیکن خود را در اختیار نداشتیم اما در بازی برگشت آنها را محک زدیم. ضمن اینکه به بازیکنانم گفتم بروید خوب بازی کنید و از فوتبال لذت ببرید. بردن استقلال در ورزشگاه آزادی با سه گل سخت است برای همین به بازیکنانم گفتم بروید بازی خودتان را بکنید و از فوتبال لذت ببرید.

سرمربی تیم فوتبال الشباب امارات از استقلال به عنوان تیمی قدرتمند یاد کرد و گفت: تا آنجایی که می دانم استقلال هشت بازیکن ملی پوش دارد و بازیکنانش بسیار نزدیک بهم کار می کنند و حرف کادر فنی را هم به خوبی گوش می دهند. به همین خاطر است که گفتم شکست دادن استقلال در آزادی خیلی سخت است.