انتقال نیروهای مرکز گسترش زبان فارسی به بنیاد سعدی از هفته جاری

حجت‌الله ایوبی، قائم مقام و معاون علمی ـ پژوهشی بنیاد سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان شروع رسمی فعالیت‌های این بنیاد گفت: معاونت توسعه نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوی، آئین‌نامه داخلی بنیاد سعدی را پذیرفته اما باید به تصویب نهایی برسد و ما آرام آرام فعالیت‌هایمان را شروع کرده‌ایم و تنها منتظر تصویب چارت اداری بنیاد هستیم.

وی افزود: از هفته جاری آن دسته از نیروهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که در حوزه گسترش زبان فارسی فعالیت می‌کردند، به بنیاد سعدی نقل مکان می‌کنند و در اولین فعالیت رسمی بنیاد برگزاری یک دوره آموزشی برای فارسی‌آموزان خارجی در تابستان امسال خواهد بود که هماهنگیهای لازم برای این برنامه انجام شده است.

قائم مقام بنیاد سعدی همچنین از برگزاری یک کارگاه آموزشی با هدف نقد و بررسی کتاب‌های آموزشی زبان فارسی برای نوآموزان خارجی از سوی معاونت علمی - پژوهشی این بنیاد در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: هدف از این قبیل برنامه‌ها، انتخاب و اتخاذ یک روش یکسان برای آموزش زبان فارسی به نوآموزان خارجی است.

ایوبی گفت: گروه دیگری را نیز مامور کرده‌ایم که کتاب‌های آموزشی زبان‌هایی مثل فرانسه، انگلیسی و روسی و متدهای آموزشی این نوع زبان‌ها را بررسی کنند.

قائم مقام بنیاد سعدی با بیان اینکه «هنوز در آغاز راه هستیم و به قول معروف اندر خم یک کوچه‌ایم» در پاسخ به این سوال که «آیا با حضور حداد عادل (رئیس بنیاد سعدی) در فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، کار این بنیاد دچار وقفه شده است یا خیر؟ گفت: خیر. این مسئله هیچ تاثیری نگذاشته است چون تیم بنیاد سعدی در محل بنیاد حضور دارند و فعالیت‌ها در جریان است. ضمن اینکه آقای حداد عادل هر جایی هم باشد، کار اینجا را با جدیت دنبال می‌کند.