به گزارش خبرنگار مهر، دریادار امیر حبیب‌الله سیاری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم استقبال از ناوگروه بیست و پنجم نیروی دریایی در بازگشت از ماموریت خلیج عدن و باب‌المندب بیان داشت: وظیفه نیروی دریایی برقراری امنیت در مناطقی است که اقتصاد ایران در انجا تهدید می‌شود.

وی عنوان کرد: نیروی دریایی از زمان دستور مقام معظم رهبری بر حضور نیروی دریایی در آب‌های آزاد موفق به تامین امنیت کشتی‌های نفتی و تجاری ایرانی در خلیج عدن، باب‌المندب و اقیانوس هند شده است.

دریادار سیاری تصریح کرد: مهمترین هدف نیروی دریایی در سال 92 حضور در سایر اقیانوس‌ها و آب‌های دور برابر مقررات بین‌المللی است. نداجا با همت متخصصان و بازسازی ناوگان رزمی موفق به حضور طولانی مدت در آب‌های آزاد شده است.

فرمانده نداجا اظهارداشت: حضور نیروی راهبردی دریایی ارتش در آب‌های آزاد همراه با پیام صلح و دوستی برای کشورهای همسایه و حاضر در آب‌های بین‌المللی است.

ناوگروه بیست و پنجم رکورد ماموریتهای دریایی را شکست

فرمانده نداجا با بیان اینکه ناوگروه بیست و پنجم متشکل از ناوشکن "البرز" و ناو لجستیک جمهوری اسلامی "لارک" رکورد ماموریت‌های طولانی مدت را شکستند، بیان داشت: در این ماموریت ناوگروه اعزامی توانست با اتکا به ناو لجستیک لارک بدون نیاز به پهلوگیری در بنادر کشورهای مسیر عملیات، 60 روز مقتدرانه در خلیج عدن، باب المندب و اقیانوس هند ماموریت محوله را به خوبی انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه ارتش در هر زمان و مکان آماده دفاع از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است، اظهارداشت: دشمنان بدانند ما هر لحظه با هر چه در دست داریم آماده دفاع از مرزهای ایران اسلامی هستیم.

دریادار امیر سیاری افزود: ناوگروه بیست و پنجم علاوه بر تامین امنیت کشتی های نفتی و تجاری ایرانی اقدام به نجات کشتی لیبریایی هم کرده است.