به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389 - و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - تصویب کرد؛ بر اساس اصلاحات تصویب نامه پیشین، ضریب حقوق سال 1392 اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهارده هزار و سیصد و بیست و پنج ریال تعیین می شود.

این تصویب نامه از تاریخ 1 فروردین لازم الاجراست.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس مصوبه پیشین دولت، ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو (۱۳۷۵۲) ریال تعیین شده بود.