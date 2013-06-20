میزان عقب افتادگی در شرق هرمزگان بیشتر از پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در نشست شورای اداری استان هرمزگان گفت: در حوزه زاگرس شاخص‌های توسعه‌یافتگی 10 استان پایین‌تر از حد متوسط کشوری است که هرمزگان در میان آنها از همه کمتر است.



هاشمی اظهارداشت: انتظار نداریم معجزه‌ای رخ دهد و تمامی مشکلات حل شود، بلکه انتظار ما این است که به سمت رفع مسائل و مشکلات مردم حرکت کرده و جهت را در میانه راه گم نکنیم.

وی با بیان اینکه میل به«مرکزبینی» را می‌توان در تمامی سطوح کشور به وضوح دید، عنوان کرد: میل به مرکز ما را بیچاره کرده و این میل نه تنها در سطح کشور، بلکه در استانها نیز به وضوح مشهود است که باید این امر تصحیح شود.

نماینده مردم شرق استان در خانه ملت با اظهار اینکه توفیقاتی هم در استان وجود داشته اما میزان عقب افتادگی بیشتر از میزان پیشرفت است، تاکید کرد: من قصد به چالش کشیدن سیستم را ندارم اما مشکلاتی که بعد از تمام کمکهای دولت همچنان وجود دارد، عدم رضایتمندی مردم را بدنبال داشته است.

هاشمی با اشاره به قابیلتهای بالای شهرستانهای شرق استان گفت: شهرستان جاسک دارای قابلیتهای بالایی است و از استاندار هرمزگان می‌پرسم:«شغل مردم جاسک چیست؟»، در عدد و آمار می‌آیند اشتغال را در حد کشورهای سوئد، سوییس و غیره اعلام می‌کنند، درحالی که هر فعالیت جزئی نیز به عنوان شغل محاسبه می‌شود و این باید تصحیح شود.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان منکر کمبود آب در هرمزگان به ویژه در روستاها شویم، زیرا این مشکل در شرق به خصوص شهرستان جاسک دوچندان و باید چاره‌ای برای کمبود این منطقه اندیشید، زیرا طرح آبرسانی از سد جگین تا سه سال آینده نیز به پایان نخواهد رسید.

نماینده شهرستان‌های شرقی هرمزگان با بیان اینکه اوضاع در شرق هرمزگان خراب است، افزود: بعضا به من تلفن می‌شود که بعد از سه ماه یک بار برای روستاها به صورت سیار آب برده می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه وضعیت توسعه برق نیز در شرق استان ناراحت کننده است، افزود: باید به گونه‌ای عمل شود که بتوان در این حوزه نیز در شرق هرمزگان شاهد پیشرفت باشیم.

نماینده مردم شرق هرمزگان در بهارستان راههای روستایی استان را واقعا عقب مانده خواند و عنوان کرد: راههای روستایی استان به ویژه منطقه شرق از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و باید مدیران استان به فکر توسعه بیشتر باشند، زیرا آنها پس از مدتی این پست را ترک خواهند کرد اما عقب ماندگی همچنان برای مردم این ناحیه باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه نباید مسئولان تنها به فکر مناطق اقتصادی از قبیل بنادر و منطقه ویژه و آزاد باشند، افزود: باید مناطق عقب افتاده را مدنظر داشته و تنها به دنبال توسعه بنادر و مناطق ویژه و غیره نباشیم، زیرا در حوزه‌هایی که گفتم اوضاع فعلی نه تنها خوب نیست، بلکه خراب است.

هاشمی نخل‌ابراهیمی گفت:«تیم اقتصادی استان چه کسانی هستند؟» پس چرا برای ارتقاء سطح درآمدی مردم مناطق کم‌برخوردار کاری نمیکند؟ استانی مانند فارس برای به دست آوردن یک بندر اقدامات متعددی صورت می‌دهد اما ما از این فرصت به منظور اشتغالزایی و کسب درآمد به درستی استفاده نمی‌کنیم و در موارد اقتصادی نیز در آن مناطق توفیقی نداشته‌ایم.

وی اضافه کرد: دولت‌ها، نمایندگان و مسئولان می‌آیند و می‌روند، آنچه برجا می‌ماند مردم هستند که می‌گویند پس از گذشت چندی از انقلاب، جاسک همان جاسک سابق است.

نماینده مردم شرق هرمزگان در شورای اسلامی با اشاره به برنامه بودجه سال 92 گفت: پتانسیلها و قوانین خوبی برای استان در بودجه سال 92 وجود دارد که می‌توان به تصویب اعتبار 2000میلیارد ریالی به منظور گازرسانی به شرق استان اشاره کرد که اجرایی شدن این امر اهتمام مدیر مربوطه را می‌طلبد، زیرا همه مسئولان استحضار دارند که اعتبار به منظور اجرایی شدن طرحی گذاشته می‌شود، اما تخصیص نمی‌یابد که تحقق آن بر عهده مدیران آن مجموعه است.

وی اضافه کرد: همچنین 1420میلیارد ریال از اوراق مشارکت به منظور توسعه آب و فاضلاب در نظر گرفته شده که باید آن نیز جذب شود، زیرا هنوز پس از هفت سال طرح فاظلاب شهرستانهای جاسک، میناب و رودان به سرانجام نرسیده و تنها تجهیزات آن در حال استهلاک است.

هاشمی نخل‌ابراهیمی از تصویب اعتبار 500 میلیارد ریالی برای اتمام طرح آبرسانی از سد جگین به بشاگرد و جاسک خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین اعتبار لازم به منظور احداث دانشگاه دخترانه استان در میناب که مجوز آن قبلا دریافت شده در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس از تصویب10 درصدی اعتبار از صندوق ملی برای کشاورزی استان یاد کرد و گفت: همچنین 10 درصد اعتبار از این صندوق به منظور بهبود وضعیت صنعت درنظر گرفته شده است.

این در حالی است که سایت روابط عمومی استانداری هرمزگان در انتشار گفته های استاندار هرمزگان عنوان کرده است: ابراهيم عزيزي در شوراي اداري استان ضمن تبريك به مناسبت اعياد شعبانيه، صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني و خلق حماسه سياسي توسط ملت بزرگ ايران در انتخابات 24 خرداد ماه اظهار داشت: حقيقتا بايد به حضور شجاعانه، دلسوزانه و مردانه مردم كه زمينه تحولات بزرگ را فراهم كردند تبريك گفت.

نماينده عالي دولت در هرمزگان ضمن تبريك به دكتر روحاني رييس جمهور منتخب ملت ايران اظهار اميدواري كرد كه اين موفقيت موجب خير و بركت براي ملت غيور ايران اسلامي، مردم ولايتمدار و ساحل نشين هرمزگان شود.

وي انتخابات 24 خرداد را نمادي از اخلاق مداري، امانت داري و قانون مداري دانست و افزود: در خلق اين حماسه بزرگ همواره شاهد قانونمندي در تمام ابعاد واقعي اين حركت بوديم.

عزيزي سپس با اشاره به پیام های انتخابات 24 خردادماه براي دنيا و تمام بشريت ابراز داشت: بدون شك اين حماسه بزرگ داراي پيام هايي است كه بايد اين پيام ها را رسا و شفاف به گوش تمام جهانيان رساند.

وي گفت: انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهموري نشان داد حلقه مديريتي در نظام اسلامي بسته نيست و مسئوليت ها مي تواند با انتخاب مردم ميان سلايق مختلف درون نظام جابجا شود.

استاندار هرمزگان با بيان اينكه با بهره گيري از اراده مردم حلقه هاي مديريتي در ميان سليقه هاي مورد قبول مردم جابجا مي شود، اضافه كرد: انتخابات 24 خرداد به دنيا آموخت كه چرخه جابجايي مديران و نخبگان در نظام اسلامي باز و بسيط است.

وي ادامه داد: اگر دنيا هنوز از انتخابات ايران متحير مانده به دليل اين است كه از مدتها قبل فرياد مي زدند كه انتخابات در نظام اسلامي انتصابي است اما امروز خلاف آن ثابت شد.

عزيزي با اشاره به تلاش غرب و برخي از همفكرانش مبني بر اعمال تحريم و تهديد به منظوري جلوگيري از حضور مردم در انتخابات، خاطرنشان كرد: حضور حماسي و گسترده مردم در انتخابات 24 خرداد نشان داد كه اساسا خط تحريم و تهديد روي مردم ايران اثر ندارد.

وي تصريح كرد: انتخابات 24 خرداد نشان داد كه كنگره كاخ سفيد و اتاق فكر غرب در مقابل اراده ملت غيور ايران هيچ گزينه اي روي ميز ندارد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه حقانیت و صداقت جمهوری اسلامی ایران یکی از پیامهای 24 خردادماه بود، بیان کرد: غربی‌ها از مدتها قبل از ادبیات مهندسی شدن انتخابات را مطرح می‌کردند که این حضور و انتخابات نشان داد همه تهمت‌هایی که به نظام اسلامی می‌شود، در شان خودشان است.

وي يادآور شد: امروز دنيا اثبات و پايبندي مسئولان برگزاري انتخابات به شعار امانتداري راي مردم و قانونمداري در انتخابات را تحسين مي كند.

عزيزي انتخابات 24 خرداد 92 را حركت منسجم ملت ايران زير پرچم جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري دانست و ادامه داد: انتخابات 24 خرداد نمایش اعتماد کامل ميان مردم و نظام بود.

وي اخلاق مداري را جزء لاينفك نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران دانست و گفت: در اين انتخابات اخلاق مداري و رعايت اخلاق بسيار مشهور بود به گونه اي كه بعد از انتخابات رقبا به عنوان رفقا موفقيت و كسب حداكثريت آرا را به رياست جمهوري منتخب ملت ايران تبريك گفتند.

عالي ترين مقام اجرايي استان در ادامه با اشاره به بزرگترين ويژگي ملت ايران گفت: ملت ايران هموراه ثابت كرده است كه خالق شرايط هستند نه مخلوق آن.

وي ادامه داد: در نظام انتخاباتي ظرفيتي براي چرخش نخبگان فراهم شده و در اين راستا آنچه اهميت دارد اينكه وظيفه ما همكاري با دولت برخواسته از اراده مردم در جهت تحقق انديشه هاي نظام اسلامي است.



عزيزي با بيان اينكه خط خدمت، پيشرفت، بالندگي و سازندگي ايران اسلامي تحت هيچ شرايطي نبايد متوقف شود، عنوان كرد: آنچه كه امروز مقام معظم رهبري، رييس جمهور و رييس جمهور منتخب هم انتظار دارند اين است كه خط كار، تلاش و خدمت متوقف نشود.

وي با بيان اينكه جابجايي و چرخش نخبگان نبايد تاثير منفي بر روند امور داشته باشد گفت: جابجایی مسئولیت ها به معنای استفاده بهتر از فرصت ها برای خدمت به مردم و جلب رضایت خداوند است.

استاندار هرمزگان در پايان گفت: ما مسئول خدمت به مردم هستيم و بايد تا زماني كه رضايت حضرت حق و مردم حاصل مي شود از تمام توانمان در راستاي خدمت رساني بهره ببريم.

اما این در حالی است که برخی از خبرگزاری ها در استان منتشر کرده اند که استاندار هرمزگان در پاسخ به اظهارات نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس عنوان کرد: استاندار هرمزگان نیز در ادامه با بیان اینکه خاصیت شورای اداری استان که محل اجتماع مدیران ارشد استان در همه حوزه‌هاست همین است که با نقد و نظر همراه باشد و این مهم نشان از پویایی و حرکت رو به جلو دارد، اظهار داشت: تلاش نمایندگان در جهت پیگیری مطالبات مردم و بیان مشکلات اقدام پسندیده‌ای است.

وی ادامه داد: اما این مهم برای نتیجه بهتر باید بر پایه اطلاعات دقیق، درست و موثق باشد تا در خروجی آن شاهد هم افزایی و ارتقا کیفیت خدمت رسانی باشیم.

وی تاکید کرد: نمی‌توان ادعا کرد که هیچ کم و کاستی در بخش‌های مختلف اعم از زیرساخت‌ها و سایر بخش‌ها وجود ندارد اما دولتمردان با همه بضاعت و امکانات، اهتمام شبانه روزی در جهت خدمت رسانی دارند و خط خدمت لحظه‌ای متوقف نخواهد شد.

به گزارش مهر، استانداری هرمزگان به دلایل نامعلومی که تا کنون اعلام نکرده است خبرنگاران خبرگزاری مهر در استان هرمزگان را به جلسات استانی که به میزبانی استانداری برگزار می شود دعوت نمی کند.