15 هزار مشترک با معضل کم آبی مواجه اند/اجرای پنج پروژه آبشیرین کن در شهرهای هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی ظهر چهارشنبه در نشستی ﺑﺎ اصحاب رسانه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻔﺘﻪﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ (ﯾﮑﻢ ﺗﺎ اول ﺗﯿﺮﻣﺎه) اعلام کرد: با آغاز فصل گرما 25 درصد افزایش مصرف داشته ایم که در صورت عدم مصرف بهینه آب از سوی شهروندان و افزایش میزان مصرف در فصل تابستان، با افت فشار و یا کمبود آب در برخی شهر ها مواجه خواهیم شد. هم اکنون 28 درصد از مشترکین آب در بخش خانگی، مصرفی بالاتر از الگوی مصرف دارند و 72 درصد نیز در حد الگوی مصرف هستند.

خادمی با اشاره به کاهش متوسط بارندگی در استان، محدودیت های منابع آبی و غیرممکن شدن تامین آب از منابع تحت الارضی در برخی شهرها، بر ﺿﺮورت اﺻﻼح ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺼﺮف تاکید کرد و گفت: در حال حاضر آب مورد نیاز شهرها و جزایر استان سه هزار و 800 متر مکعب در شبانه روز است که پیش بینی می شود با توجه به افزایش روند کنونی توسعه شهرها، نیاز آبی استان تا سال 94 به 520 هزار متر مکعب در شبانه روز برسد.

به گفته این مسئول؛ بر اساس مطالعات انجام شده برای تامین این نیاز آبی، 25 درصد آن از طریق منابع زیرزمینی، 40 درصد از منابع سطحی و 40 درصد نیز از طریق آبشیرین کن تامین خواهد شد.

وی همچنین مدیریت تقاضا از سوی مشترکین را یک ضرورت دانست و گفت: هم اکنون 28 درصد از مشترکین آب در بخش خانگی، مصرفی بالاتر از الگوی مصرف دارند و 72 درصد نیز در حد الگوی مصرف هستند.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎی استان با تصریح بر اینکه 9 شهر استان شامل تخت، قلعه قاضی، رویدر، سیریک، هشتبندی، بندرلنگه و کنگ، بستک و جناح شامل 15 هزار مشترک با کمبود جدی آب مواجه اند، تاکید کرد: علاوه بر ایجاد ظرفیت های جدید، امید است با همکاری شهروندان در راستای مصرف بهینه، بتوانیم تابستان سال جاری را با کمترین دغدغه پشت سر بگذاریم.

وی افزود: روزانه با صرفه جویی 50 لیتر از آب، مشکلات کم آبی و بی آبی استان در فصل تابستان برطرف خواهد شد، از شهروندان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﮫﯿﻨﻪ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻤﺮاه ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

خادمی در ادامه، در خصوص تخصیص اعتبارات این شرکت اظهار داشت: سال گذشته با اعتباری معادل یک هزار و 600 میلیارد ریال، تعداد 37 طرح آب و فاضلاب در دست اجرا داشتیم که از مجموع آنها 20 طرح تکمیل و به بهره برداری رسید. همچنین امسال نیز یک هزار و 700 میلیارد ریال در بخش آب و فاضلاب استان پبش بینی شده است که در صورت تخصیص آن بسیاری از مشکلات آب و فاضلاب مرتفع خواهد شد.

به گفته وی، امسال با 40 درصد افزایش اعتبار در بخش فاضلاب، روند اجرای طرح فاضلاب در شهرهای بندرعباس، میناب و رودان تسریع می یابد.

این مسئول همچنین در پایان به تعداد آبشیرین کن های فعال در شهرها و جزایر استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون 26 دستگاه آبشیرین کن در حال بهره برداری است و امسال نیز پنج پروژه در این بخش در شهرهای بندرعباس، بندرلنگه و کنگ، سیریک، راس المیدانی و تامین آب بستک و جناح از منطقه چارک در دست اجرا داریم که فاز اول آبشیرین کن 16 هزار متر مکعبی بندرلنگه و کنگ تا پایان تیرماه به بهره برداری می رسد.