موزه سرای شهید بهشتی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت الاسلام ناطق نوری در این مراسم ضمن بیان خاطراتی از شهید بهشتی گفت: این خانه، راهرو و مسیر اتاق جلسات برای من تداعی کننده خاطراتی بود که با مشاهده مجدد این فضا، خاطرات گذشته تجدید شد؛ بنابر این باید از دکتر قالیباف و دوستان همکار ایشان تشکر کنم که این کار خوب و زیبا را انجام داده اند.رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد:هنوز ابعاد زندگی شهید بهشتی آنگونه که باید برای جامعه ما روشن نیست و امید می رود این مرکز فرهنگی شامل موزه سرا و مرکز تحقیقاتی کمک کند تا ابعاد زندگی شهید بهشتی روشن شده و نسل های آینده از زندگی این شهید بزرگوار درس بگیرند.

ناطق نوری یادآور شد: تاریخ تنها کتاب و نوشته نیست، بلکه اهمیت تاریخ در ایجاد پل ارتباطی میان نسل های گذشته و نسل های آینده است تا آیندگان بتوانند عبرت بگیرند؛ تاریخ تمدن ها، فرهنگ ها، اصالت ها و ریشه ها را به نسل های بعدی منتقل می کند. در برخی نقاط با نوشته ها و بعضی نقاط دیگر با نمایش آثار و ایجاد موزه ها این فرهنگ ها و اصالت ها به نسل های آینده منتقل می شود.

وی خاطر نشان کرد: از دکتر قالیباف ،همکاران ایشان و همه کسانی که در بازسازی این بنا همکاری کردند تشکر می کنم و امیدوارم تا بتوانیم راه شهدا را در دفاع از اسلام، انقلاب، کشور و ملت ادامه دهیم.

تقدیر خانواده شهید بهشتی از شهرداری تهران

بر اساس این گزارش در ادامه این مراسم دکتر علیرضا بهشتی فرزند شهید بهشتی ضمن قدردانی از دکتر قالیباف و مجموعه شهرداری تهران در ایجاد و راه اندازی موزه سرای شهید بهشتی گفت: طی ماه های اخیر شاهد تلاش شبانه روزی مجموعه شهرداری تهران بوده ایم و باید به این نکته اشاره کنم کاری که انجام می دادند بیش از انجام یک پروژه و رفع تکلیف بوده است تا بتوانند نگاه شهید بهشتی به زندگی و روحی که در این خانه حاکم بوده را در جای جای آن متجلی کنند.

وی افزود: امیدوارم هر کس که به این موزه سرا وارد می شود با طرز تفکر و شیوه زندگی شهید بهشتی آشنا شود و اطلاعات خوبی در این زمینه به دست بیاورد.

بهشتی یادآور شد: انتظار می رود این مکان جایی باشد تا فردی که نام شهید بهشتی را شنیده اما اطلاعاتی از رسم زندگی او نداشته است، بتواند اطلاعات مهمی از این شهید بزرگوار به دست بیاورد؛ چرا که برای نسل ما شهید بهشتی یک معنا دارد اما اگر این موزه سرا بتواند به ما بگوید سید محمد بهشتی چه مراحلی را طی کرد که به شهید مظلوم بهشتی تبدیل شد، در کار خود موفق بوده و باید کارنامه آن را موفق دانست. بر این اساس اگر این موزه سرا نشان دهد که بهشتی چگونه بهشتی شد، رسالت خود را انجام داده است.

وی با اشاره به نحوه بازسازی منزل قدیمی شهید بهشتی، گفت: این منزل از دو بخش تشکیل شده بود و هنرمندان در این فضا سعی کردند که هر دو بخش را به نمایش بگذارند؛ یک بخش مربوط به زندگی اجتماعی شهید بهشتی همچون قسمت اتاق جلسات بود چرا که در این منزل اتفاقات زیادی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی رخ داد و شهید بهشتی حداقل دو بار با یورش ماموران ساواک بازداشت شد. همچنین جلسات متعددی میان نواندیشان دینی، شورای انقلاب، شورای روحانیت مبارز و ...در این مکان شکل می گرفت که مربوط به زندگی اجتماعی شهید بهشتی در این منزل بود.

فرزند شهید بهشتی ادامه داد: در بخش خانوادگی نیز جای جای این بنا تداعی کننده خاطراتی از رفتارهای شهید بهشتی با فرزندان و رفتارهای محبت آمیز او با خانواده و همسر است؛ به بیانی دیگر زندگی شهید بهشتی پیوند میان دنیا و آخرت، اندیشه و عمل، زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی ایشان بود. در عین حال ایشان فردی بود که همواره میان زندگی خصوصی و خانوادگی خود پیوند مشخصی داشت.

بهشتی با بیان خاطراتی از زندگی شهید آیت الله بهشتی، ابراز داشت: تا آخرین روز های زندگی شهید بهشتی، جمعه ها در هفته اختصاص به خانواده داشت و هر اتفاق مهمی که در کشور رخ می داد، شهید بهشتی روزهای جمعه را مختص به رسیدگی به خانواده می دانستند. حتی در سال های آخر زندگی این شهید دختر ایشان در کلاس اول ابتدایی بود و شهید بهشتی پس از بازگشت به خانه با تمامی خستگی، به درس های او رسیدگی می کردند. این منش می تواند برای همه ما و آیندگان درس باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که موزه سرای شهید بهشتی مرکز آشنایی نسل جوان با اندیشه های شهید بهشتی باشد چرا که اندیشه های شهید بهشتی است که این شهید بزرگوار و این خانه قدیمی را پر اهمیت می کند.

فرزند شهید بهشتی تاکید کرد: امیدوارم طبقه فوقانی این موزه سرا که به مرکز تحقیقاتی تبدیل شده است، بتواند امکان آشنایی محققان را با زوایای اندیشه های بزرگ شهید بهشتی آشنا کند. همچنین از دکتر قالیباف، شهردار تهران که توجه خاصی داشتند تا این پروژه به موقع انجام شود سپاسگزاری می کنم چرا که پروژه در زمان مقرر انجام شد.

ارائه گزارش از روند اجرای پروژه

علی اصغر مونسان، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که در خصوص چگونگی اجرای این پروژه مطالبی را بیان کرد.

وی گفت: در سال 1391 و بر اساس دستور شهردار تهران مقرر شد تا خانه شهید بهشتی به تملک شهرداری تهران در آید تا مانع از آن شویم که این اثر تاریخی به دست فراموشی سپرده شود؛ از این رو ساختمان منزل قدیمی شهید بهشتی در اختیار شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به عنوان مجری طرح قرار گرفت.

مونسان تاکید کرد: در ابتدای کار، پروژه مرمت منزل شهید بهشتی را در دو بخش عمرانی و ساختمانی و همچنین مفهومی و موضوعی تعریف کردیم. همچنین با توجه به قدمت ساختمان، این فضا نیاز به مقاوم سازی داشت؛ بنابر این ترمیم و مقاوم سازی ساختمان با جزئیات خاصی انجام شد و به موازات آن نیز در بخش مفهومی به جمع آوری اسناد و مدارک پرداختیم؛ به نحوی که جمع آوری اسناد درباره حوادثی که قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این منزل رخ داده بود در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آن طراحی مفهومی و موضوعی این موزه سرا انجام شد.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ادامه داد: این بنا در 2.5 طبقه ساخته شده است که برگزاری جلسات شورای انقلاب در طبقه اول آن مهم ترین موضوعی بود که سعی کردیم به صورت عینی و با هماهنگی خانواده شهید بهشتی، اسناد تاریخی و فضاهای مفهومی بنا را بازسازی کنیم. همچنین در این موزه سرا زندگینامه شهید بهشتی از کودکی تا سفر به هامبورگ و پس از آن تا دوران شهادت آیت الله بهشتی به تصویر کشیده شده است تا منابع غنی در اختیار بازدید کنندگان قرار گیرد.

مونسان در ادامه به تشریح جزئیات مرکز مطالعات و پژوهش موزه سرای شهید بهشتی پرداخت و گفت: در طبقه دوم این بنا کتابخانه ای با بیش از 2 هزار جلد کتاب قرار گرفته و در کنار آن بخش های پژوهشی در نظر گرفته شده است که با توجه به تجهیزات دیجیتالی، امکان افزوده شده امکانات و منابع بیشتری به این منابع وجود دارد تا به غنای موزه بیفزاید.

وی با اشاره به طراحی در سردر بنا در ضلع شمالی و جنوبی ساختمان، عنوان کرد: بر اساس تجربه های قبلی از موزه سرای شهید مطهری و شهید چمران، سعی کردیم تا در ورودی های این موزه سرا فضاهای مناسبی را ایجاد کنیم تا نقطه توقفی برای رهگذران ایجاد کرده و برای عابران جلب توجه کند. بر این اساس در فضاهای بیرونی در ضلع شمالی ویدئو وال طراحی شد و در ضلع جنوبی نیز سردر مناسب با عکس شهید بهشتی جانمایی شد تا هر بازدید کننده ای را مجذوب خود خواهد کرد.

در ادامه این مراسم کلیپی از برهه های مختلف زندگی شهید بهشتی پخش شد؛ کلیپی که سخنرانی های شهید بهشتی در دوران مبارزه علیه رژیم ستم شاهی؛ بازداشت توسط ساواک، پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل شورای انقلاب، مخالفت های بنی صدر با شهید آیت الله بهشتی، حادثه هفتم تیر و شهادت آیت الله بهشتی و 72 نفر از یاران صدیق انقلاب اسلامی در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی را شامل می شد.

همچنین در این بخش تصویری، نحوه تملک، بازسازی، مرمت و تبدیل منزل شهید بهشتی به موزه سرا به نمایش گذاشته شد تا حاضران با نمای پیشین و فعلی این مکان آشنایی پیدا کنند.

رونمایی از یادبود افتتاح موزه سرای شهید بهشتی

در پایان این مراسم با حضور حجت الاسلام ناطق نوری، شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و خانواده شهید بهشتی از یادبود افتتاحیه موزه سرای شهید بهشتی رونمایی شد.

همچنین محمد باقر قالیباف در کنار حجت الاسلام ناطق نوری و خانواده شهید بهشتی از قسمت های مختلف موزه سرا شامل اتاق جلسات، مرکز تحقیقات و پژوهش، شجرنامه کامل شهید بهشتی، اتاق جلسات، اتاق آرشیو، کتابخانه و ... بازدید کردند.



