به‌گزارش خبرگزاری مهر به نق از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دهمین جلسه از نهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ با نمایش ۴ فیلم کوتاه در پردیس سینمایی بهمن برگزار خواهد شد.

فیلم‌های‌ کوتاه «چله سیاه» به کارگردانی محمد خاکساری، «ماهَکان» به کارگردانی حسام حسینی و عباس حسین‌زاده، «تکه‌ای از تو» به کارگردانی هادی نوری و «پارادوپینگ» به کارگردانی محمدرضا حسنی رنجبر، در این جلسه از فصل نهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، روی پرده خواهند رفت.

مهرزاد دانش، نویسنده و منتقد سینما، به‌عنوان کارشناس این هفته پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده و مخاطبان گفت‌وگو می‌کند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. محمد صابری، به عنوان مجری‌کارشناس برنامه حضور خواهد داشت.

«چله سیاه» فیلمی در ژانر درام به نویسندگی و کارگردانی محمد خاکساری است. این فیلم با نقش‌آفرینی محمد عاقبتی، مجتبی علیپور، نیما باقری، علی‌جمال پور، در سال ۱۴۰۱ ساخته شده است. در خلاصه داستان «چله سیاه» آمده است: «مامور نیروی انتطامی و سربازی، در پی اعلام غرق شدن فردی در دریا، یک روز کامل را در کنار ساحل به انتظار می‌نشینند». محمدرضا خادمی تهیه‌کننده این اثر است.

«ماهَکان» در ژانر درام اجتماعی، به نویسندگی و کارگردانی مشترک حسام حسینی و عباس حسین‌زاده در سال ۱۳۹۹ ساخته شده است. این اثر روایت داستانِ خانواده‌ای است که برای نجات پدر، دختر بچه ۷ ساله خود را مجبور به گردن گرفتن قتل می‌کنند. بهار حسین‌زاده، علی‌محمد رادمنش، میثم دامن‌زه، فاطمه رادمنش، شراره منصورآبادی، علی‌رضا رشیدی، آنیسا قره‌داغی و حسین فلاح بازیگران این اثر هستند.

فیلم‌نامه «تکه‌ای از تو» را هادی نوری، نوشته‌ و این اثر را کارگردانی و تهیه‌کنندگی نیز کرده است. این فیلم کوتاه در سال ۱۴۰۱، با بازی شاهرخ فروتنیان، مائده طهماسبی، نازنین احمدی، هادی نوری ساخته شده است. در «تکه‌ای از تو» پیرمردی واله ناامیدانه به دنبال قلب برای جراحی پیوند همسرش است. پزشک زن جوانی که در چالش جدایی از همسرش است او را همراهی می‌کند.

«پارادوپینگ» اثری کمدی به‌ نویسندگی رضا فهیمی و کارگردانی محمدرضا حسنی رنجبر است. محمد رویگر، هادی بمانادی، فاطمه رادمنش، محمدرضا قدس ولی، امیرعلی زبردست و محمدعرفان صادقی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند و انجمن سینمای جوانان ایران و محمدرضا حسنی رنجبر مشترکا تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده داشته‌اند.

«پارادوپینگ» داستان آریو را روایت می‌کند که در تلاش است تا در مدت زمانی اندک، خود را برای تست استعدادیابی فوتبال آماده کند. این فیلم در سال ۱۴۰۱ تولید شده است.

دهمین جلسه فصل نهم پاتوق فیلم کوتاه با همکاری موسسه فرهنگی، تبلیغاتی بهمن سبز - پخش رویش، یکشنبه‌ ۳۰ اردیبهشت‌ ساعت ۱۵ در پردیس سینمایی بهمن برگزار می‌شود و شامل نمایش آثار و جلسه نقد و بررسی خواهد بود.

مخاطبانی که در هفته‌های گذشته در پاتوق فیلم کوتاه تهران حضور داشته‌اند، حتما کارت عضویت باشگاه مخاطبان (پاتوق فیلم کوتاه) را همراه خود داشته باشند. حضور برای تمامی علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.