به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آیین رونمایی از دیوان اشعار مرحوم عبدالوهاب شهیدی با عنوان «کلیه اشعار به زبان حال خودم» یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۵ در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
در این برنامه خانواده زنده یاد عبدالوهاب شهیدی، میرعلیرضا میرعلینقی، هومن ظریف، سهیلا حسنزاده، ناهید جباری، راستین معتبرزاده و جمعی از هنرمندان و علاقهمندان به موسیقی حضور مییابند و نمایش مستند «شهیدی، عود، آواز» ساخته هومن ظریف از بخشهای برنامه خواهد بود.
دیوان اشعار عبدالوهاب شهیدی با عنوان «کلیه اشعار به زبان حال خودم (دفتر اول و دوم)» به کوشش راستین معتبرزاده و ناهید جباری، با ویرایش و نگارش راستین معتبرزاده و با پیشگفتاری از میرعلیرضا میرعلینقی، در سال ۱۴۰۲ در ۶۱۹ صفحه توسط انتشارات امید رهاوی به چاپ رسیده است.
زندهیاد عبدالوهاب شهیدی (زاده ۱۰ مهر ۱۳۰۱ و درگذشته ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) موسیقیدان، خواننده، آهنگساز، مدرس آواز و نوازنده عود از شاگردان اسماعیل مهرتاش بود و سابقه همکاری با هنرمندانی همچون جلیل شهناز، فرامرز پایور، علیاصغر بهاری، حسین تهرانی، رحمتالله بدیعی، حسن ناهید و محمد اسماعیلی را در کارنامه هنریاش داشت.
حضور در این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است و برای شرکت در آن میتوانید به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنید.
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