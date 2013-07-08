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۱۷ تیر ۱۳۹۲، ۲۰:۳۸

تحولات سوریه/

ناخرسندی روسیه از بیانیه شورای امنیت درباره حوادث حمص/ محکومیت اقدامات گروههای تروریستی مسلح

ناخرسندی روسیه از بیانیه شورای امنیت درباره حوادث حمص/ محکومیت اقدامات گروههای تروریستی مسلح

وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اقدام گروههای مسلح در استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی را محکوم و از شورای امنیت به خاطر نادیده گرفتن این اقدامات انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بیانیه شورای امنیت درباره حوادث حمص کاملا جانبدارانه است.

در این بیانیه آمده است: لحن این بیانیه کاملا متوجه نظام سوریه است و اقدام گروههای مسلح در سپر انسانی قرار دادن غیر نظامیان محکوم نشده است.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: به پیشنهادهای روسیه در این بیانیه توجهی نشده است.همچنین به تلاشهای وزارت خارجه سوریه درباره همکاری با کمیته بین المللی صلیب سرخ درباره امکان کمکهای انسانی به ساکنین حمص و آمادگی سوریه برای تضمین امنیت گلوگاههای انسانی توجهی نشده است.

از سوی دیگر شبکه العربیه ادعا کرد: سوریه از تیم بازرسان سلاح شیمیایی خواسته است که از دمشق دیدن کنند.

کد مطلب 2093053

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