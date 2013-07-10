گزارش 80 صفحه ای روسیه درباره تسلیحات شیمیایی شورشیان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "ويتالی چورکين" نماینده روسيه در سازمان ملل متحد سه ‌شنبه، ۱۸ تير، به خبرنگاران گفت که کارشناسان روس اجازه يافته‌ اند از منطقه "خان عسل" در نزديکی حلب بازديد کرده و مدارک دسته اولی را در این رابطه جمع آوری کنند.

چورکين اعلام کرد روسيه گزارشی هشتاد صفحه‌ ای در اين باره به سازمان ملل متحد ارائه کرده است.

سفير روسيه در سازمان ملل متحد همچنين گفت که احتمالا منشأ گازهای شيميايی به دست‌ آمده، سه موشکی بوده که مخالفان بشار اسد نوزدهم مارس (حدود چهار ماه پيش) به اين منطقه شليک کردند و بر اثر آن ۲۶ نفر، از جمله شانزده نظامی، کشته شدند.

این سخنان در حالی بیان می شود که پیشتر آمریکا دولت سوریه را متهم به استفاده از سلاح های شیمیایی کرده بود. کاخ سفید آمریکا روز ۲۳ خرداد اعلام کرده بود که دولت سوریه از گاز سارین علیه مخالفین استفاده کرده است. شکل ظاهری سارین، مایع بی رنگ شفاف و بی بو است.

"بن رودز" معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این مورد گفته بود بنا بر تخمین آن کشور، ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر در پی استفاده از این سلاحها کشته شده اند.

به دنبال آمریکا، فرانسه نیز چهاردهم خردادماه مدعی شد آزمایش های آن کشور ثابت می کند که نیروهای بشار اسد علیه مخالفان خود از گاز ضد سیستم عصبی استفاده کرده اند.

بعد از فرانسه مقامات بریتانیایی نیز مدعی شدند که آزمایش های آنها روی نمونه هایی که از داخل سوریه جمع آوری شده، نشان می دهند در این کشور از گاز سارین استفاده شده است.

