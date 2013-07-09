به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مراسم انتخاب بهترین های لیگ دوازدهم که عصر امروز سه شنبه در تالار وحدت برگزار شد، از سوی مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال نقش بندهای کنفدراسیون فوتبال آسیا که چندی پیش به چند پیشکسوت فوتبال ایران اهدا شده بود، طی مراسم ویژه ای بر سینه آنها درخشید. این انتخاب ها به شرح زیر است:

* نقش بند زرین کنفدراسیون فوتبال آسیا: همایون بهزادی

* نقش بندزرین کنفدراسیون قاره کهن با لقب مرد میدان‌دار فوتبال آسیا : علی پروین

* نقش بندزرین کنفدراسیون فوتبال آسیا : علی جباری

* نشان نقره به خاطر 20 سال خدمت به فوتبال ایران: علی کاظمی

* نشان برنز به خاطر 10 سال خدمت به فوتبال ایران: مهدی محمدنبی